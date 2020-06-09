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شريف منير يكشف سبب تعاطف الجمهور مع شخصية "مراد السيوفي"

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:54 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

أعرب الفنان شريف منير، عن سعادته بردود الافعال حول مسلسل "ونحب تاني ليه" للفنانة ياسمين عبدالعزيز، الذي عرض خلال السباق الرمضاني الماضي، قائلاَ: "ردود الافعال رائعة رغم أن المسلسل يعتمد على الاحداث التراكمية لبناء تلاحقها في الحلقات الباقية إلا أن بداية المسلسل كانت صادمه في حلقاته الاولى".

وقال شريف في حوار عبر تطبيق "زووم " عبر برنامج "القاهرة الان" المذاع على فضائية العربية الحدث الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي. بأن الناس تعاطفت مع قصة الحب اللذيذة بالمسلسل مشيرا أن تعاطف الناس مع "مراد" شيء طبيعي لان نموذج "عبد الله" كان نموذج منفر

وأشار "منير"إلى أنه تخوف في البداية من القيام بشخصية "عبد الله " لكنه بشعوره بأن الشخصية لن تكون ثابتة طوال العالم وستطرأ عليها تغيرات.

وتابع شريف منير حديثه قائلاَ:" انا كشريف الفنان حبيت شخصية "عبد الله" لكن كإنسان لا لإنه شخص اناني منفر يريد ان يستحوذ على كل شيء عندما يحتاج إليه ويتركه عندما لايريد فضلًا عن غروره المتزايد حيث كان يرى انه مخرج كبير جدًا وان زوجته حظها سعيد لانها مرتبطة به".

يذكر ان مسلسل "ونحب تاني ليه" شارك في بطولته كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، كريم العمري، تارا عماد، سوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.

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الكلمات المفتاحية

ياسمين عبدالعزيز مسلسل ونحب تاني ليه شريف منير

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