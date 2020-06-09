Advertisements

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 9-6-2020

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:05 ص
سعر الدولار
سعر الدولار
الفجر الاقتصادي
استقرت أسعار الدولار بعد أن بددت مكاسبها التى حققتها فى الفترة الأخير مع إعلان الاتفاق مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.

قالت بلتون فاينانشيال القابضة، أحد أكبر بنوك الاستثمار فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الإتفاق المالى الجديد الذى توصلت إليه مصر مع صندوق النقد الدولي بقيمة 5.2 مليار دولار وما سبقه من إتفاق أخر الشهر الماضى بقيمة 2.8 مليار دولار سيدعم أداء الجنيه المصرى خلال الفترة المقبلة ويسهم في تحقيق الاستقرار بسوق الصرف بعد الارتفاعات التي سجلها الدولار مؤخرا.

وذكرت المذكرة لببحثية صدرت، أن حصول مصر على تسهيلات تمويلية إجمالية بقيمة 13 مليار دولار، منها 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي و5 مليارات دولار حصيلة السندات الدولية سيقلص الضغط على العملة المحلية ويسهم أيضا في تعزيز وضعية الاحتياطي النقدي وهو ما ظهر بالفعل في أرقام الاحتياطات النقدية عن الشهر الماضي.
Advertisements

وكان الدولار سجل تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري ليخسر نحو 4 قروش دفعة واحدة اليوم في أغلب البنوك بالسوق، ليبلغ 16.13جنيه للشراء و23ر16 جنيه للبيع وسط توقعات بمزيد من التراجع في الفترة المقبلة وذلك بعد سلسلة إرتفاعات للعملة الأمريكية ربح خلالها قرابة 40 قرشا أمام الجنيه.

وأشارت إلى أن تراجع صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي في مايو الماضي بواقع مليار دولار ليسجل 36 مليار دولار جاء أقل بكثير من التوقعات وأيضا أقل من معدلات تراجعه في الأشهر السابقة وهو مؤشر جيد، لافتة إلى أن الإحتياطي يغطي حاليا واردات لمدة 6.5 شهر.

 

وأرجعت الانخفاض في حجم الإحتياطي إلى تغطية الطلب على العملة الأجنبية لمواجه سداد قيمة واردات السلع الأساسية، خاصة في ظل تزامن ذلك مع النشاط الموسمي للواردات في الربع الثالث من العام المالي الحالي والتي عادة ما تشهد زيادة إعتيادية عن بقية فصول السنة.

وأكدت أن معدل تغطية صافي احتياطي النقد الأجنبي من الواردات ما زال أعلى من المستوى التاريخي المنخفض بنحو 3.1 شهر في 2011، مشيرة إلى أن التدفقات الخارجة تقدر بأكثر من 20 مليار دولار بخلاف فاتورة الواردات المقدّرة بحوالي 22 مليار دولار، مرجحة لجوء الحكومة لاقتراض 4 مليارات دولار من مؤسسات دولية وذلك بحسب تصريحات مسئولين بالحكومة في وقت سابق الشهر الماضي.


أسعار الدولار في البنوك
 في بنك التجاري الدولي إلى 16.13 جنيه للشراء، و 16.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار  في بنوك قناة السويس، والإسكندرية، وكريدي أجريكول إلى 16.14 جنيه للشراء، و 16.24 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.17 جنيه للشراء، و 16.27 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار  في بنك البركة عند 16.03 جنيه للشراء، و 16.13 جنيه للبيع.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صندوق النقد سعر الدولار الان سعر الدولار أسعار الدولار

أخبار تهمك

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

منذ حوالي 11 ساعة

عدلي القيعي يسخر من الزمالك

منذ أقل من ساعة

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. الكشف عن السبب الحقيقي وراء رفض علي معلول مغادرة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

"أرقام جديدة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرًا في حالات شفاء كورونا

منذ ساعتين و 36 دقيقة

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

قناة الأهلي تُهاجم مرتضي منصور

منذ ساعة و 27 دقيقة

كلام نهائي.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

قناة الأهلي ترد على رئيس الزمالك بشأن رفض 3 أعضاء للبيان الأخير

منذ ساعتين و 5 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

حوار - حفيظ دراجي لـ "الفجر": ليفربول يستحق لقب البريميرليج.. وهذا رأيي في قضية نادي القرن بين الأهلي والزمالك.. ولا أحبذ المقارنة بين صلاح ومحرز

منذ حوالي 6 ساعات

متظاهرون بريطانيون يطالبون بتدمير الأهرامات.. وعلماء يردون (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

مستشار رئيس الجمهورية يكشف موعد انتهاء جائحة "كورونا"(فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

سعر الدولار يستقر امام الجنيه خلال تعاملات فترة الظهيرة اليوم الاثنين 24/12/2018

سعر الدولار اليوم الخميس 10-1-2019 .. والعملة الأمريكية تواصل الأستقرار خلال تعاملات الظهيرة

اقتصادي: تحويلات المصريين بالخارج وصلت إلى أعلى رقم في تاريخها

عاجل.. الدولار يتراجع قرشين مقابل الجنيه

عاجل.. الدولار الأمريكي يفقد 3 قروش بالبنوك.. وتوقعات بموجة انخفاض جديدة

اسعار الدولار اليوم الاثنين 16-9-2019

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:49 م

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

متظاهرون بريطانيون يطالبون بتدمير الأهرامات.. وعلماء يردون (فيديو)

10:24 م

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

08:50 ص

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

01:28 م

"أرقام جديدة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرًا في حالات شفاء كورونا

09:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن