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خالد أبوبكر منتقدًا مستشار الرئيس للشئون الصحية: يتبنى خطابات شركات خاصة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 03:52 ص
الإعلامي خالد أبوبكر
الإعلامي خالد أبوبكر
كـسـاب أحـمـد
انتقد الإعلامي خالد أبوبكر، تصريحات الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، حول وجود معلومات مؤكدًا بأن شركة متعددة سويدية بكامبريدج "استرازينكا" وصلت لمراحل نهائية لإنتاج تطعيم أو لقاح ضد فيروس كورونا.

وقال خالد أبوبكر، خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "ON" إن هذه الأخبار مجرد أبحاث تدخل في إطار الخبر الصحفي، مضيفًا: "أتحدث الآن عن الدولة المصرية.. أي مسؤول حكومي يجب أن لا يتبنى خطابًا عن شركة خاصة.. إحنا مصر. وعندما تعلن مصر لشعبها فهذا أمر آخر".

وتابع الإعلامي: "نحترم مستشار الرئيس، لكنه يتحدث كثيرًا للإعلام تقريبًا 3 و4 مرات في اليوم في بعض الأحيان، لو سمحت قولنا حاجة من اللي الدولة المصرية أقرتها، ما دخل مستشار رئيس الجمهورية في الموضوع، الكلام دا يقوله القطاع الخاص، أما شخص يمثل الدولة بدرجة مستشار الرئيس عليه انتظار قرار نهائي، وحديث الدولة ومن يمثلها يجب أن يكون بناء على ضوابط ومعطيات".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 414 مصابا بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10618 حالة، من ضمنهم الـ 9375 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة شفيت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1271 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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