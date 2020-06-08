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أشرف صبحي يُشيد باهتمام «السيسي» بالرياضة على مدار السنوات الماضية

الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:23 م
السيسي
السيسي
علي نبوي
أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالرياضة على مدار السنوات الماضية.

وقال وزير الشباب والرياضية في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"اهتمام الرئيس بالمجالين الشبابي والرياضي فاق كل التوقعات، والجميع شاهد حجم التطوير منذ 2014".

وواصل :"الأوسمة الممنوحة من القيادة السياسية للرياضيين تعكس حجم الإنجازات التي تحققت في السنوات الأخيرة".

وتابع :"أنجزنا أكثر من 3 ألاف ملعب بالإضافة إلى ضم مراكز الشباب ومراكز التعليم المدني ومشروعات مهمة جدا والتي يتم فيها تنفيذ مشروعات شبابية".

وزاد :"الألعاب الفردية كان الاهتمام بها كبير للغاية والقيادة السياسية كانت تؤكد على الكثير من العمل الكبير، وفي عام 2019 حقننا الكثير من البطولات على المستوى القاري".

وواصل :"نعتز بما حدث في بطولة إفريقيا تحت 23 عام وشاهدنا منتخب واعد وإن شاء الله يستارم مستواه المميز في أولمبياد طوكيو".

وأردف :"بقاء مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في مصر جاء بعد دعم سياسي غير محدود".

وأختتم تصريحاته قائلًا :"هناك أيضا دعم غير محدود في استضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد، ودعم الرئيس يمنحنا الطاقة الإيجابية، حيث نقوم بإنشاء صالات رياضية على مستوى عال جدًا".

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عهد السيسي عبد الفتاح السيسي الشباب والرياضة السيسي أشرف صبحي

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