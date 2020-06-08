عدلي القيعي يسخر من الزمالك

واصل عدلي القيعي مقدم برنامج ملك وكتابة علي قناة الأهلي دفاعه عن حصول النادي علي لقب نادي القرن الافريقي بعدما أعلن الزمالك تقدمه بشكوى إلى المحكمة الرياضية الدولية لإستعادة اللقب.





وقال القيعي في بداية حديثه :" ماذا يفيد الرد على من يعتقد أن الـ12 أكبر من 41؟ "، في إشارة لفارق تتويج الأهلي والزمالك ببطولة الدوري الممتاز في تاريخ مشاركات الناديين".





وأضاف "نعم يمكن أن تكون الألقاب السبعة أكبر من الـ9 وكم كان يمكن أن تكون السبعة بالوصول لأكثر من مباراة نهائية ".





ووجه رسالة لإدارة الزمالك قائلا :" "كذلك من استندت إليه ليدافع عن حقوقك، أقر بأن المعايير وضعت عام 1994 وتم الاستناد إليها في 1997".





اقرأ ايضا.. عدلي القيعي يوجه رسائل نارية إلى الزمالك بشأن قضية «نادي القرن»





كما ٔأطلق عدلي القيعي مستشار التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، عدد من التصريحات القوية بشأن أزمة نادي القرن التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة.





وكان مسؤولو نادي الزمالك، فتحوا القضية في الأيام الماضية وزعموا التوجه نحو الاتحاد الدولي بمستند كامل للمطالبة باسترداد لقب نادي القرن الذي توج به المارد الأحمر عن القرن العشرين.





وعلق القيعي:" "ماذا يفيد الرد على من يعتقد أن الـ12 أكبر من 41؟"، في إشارة لفارق تتويج الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري.





وأضاف عدلي عبر برنامج ملك وكتابة :"نعم يمكن أن تكون الألقاب السبعة أكبر من الـ9، وكم كان يمكن أن تكون السبعة بالوصول لأكثر من مباراة نهائية".

وطرح عدلي القيعي أكثر من مثال لتفسير رأيه، قائلا "التصنيف العالمي للتنس هل يحسب بعدد البطولات أم عدد النقاط؟ كذلك الدوري البطولة الأهم هل تحسم بالأكثر فوزا أم بالأكثر تجميعًا للنقاط؟ والنجاح في الثانوية العامة يحسب بالتفوق في عدد المواد أم إجمالي المجموع؟".





ووجه القيعي رسالة لمسؤولي الزمالك "كذلك من استندت إليه ليدافع عن حقوقك، أقر بأن المعايير وضعت عام 1994 وتم الاستناد إليها في 1997".





وأتم تصريحاته بالإشارة لنادي الزمالك "أنت شاركت مكان الأهلي وحققت بطولات إفريقية، رغم حلولك وصيفا وذلك بعد مقاطعة الأهلي للبطولات الإفريقية في منتصف التسعينيات، كان من الممكن أن أشارك وأحرمك من هذه الألقاب، لقد تركت مكاني لفترة وعندما قمت باستعادته، تقول لا هذا مكاني، كيف ذلك؟!".



