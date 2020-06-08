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آخر تطورات عودة الدوري السعودي للمحترفين

الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:20 م
الدوري السعودي للمحترفين
الدوري السعودي للمحترفين
محمد جمال

يُحسم مصير الدوري السعودي خلال الأيام القليلة القادمة بعد التوقف منذ شهر مارس، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأكد عاطف الأحمدي، المتحدث الرسمي لنادي الوحدة السعودي السابق، أن الاتحاد السعودي وضع موعد تقريبي من أجل استكمال بطولة الدوري السعودي، خلال الفترة المقبلة.

وقال الأحمدي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "الاتحاد السعودي وضع موعد 20 أغسطس من أجل استكمال البطولة، ومتبقي 8 جولات فقط على انتهاء البطولة".
 
وأضاف: "الأهم فى السعودية هو صحة المواطن السعودي بدلا من استكمال المسابقة، ومن المنتظر أن يتم حسم أمر الدوري السعودي من جانب الاتحاد خلال الفترة المقبلة".

وعن اقتراح إلغاء الدوري السعودي هذا الموسم قال: "احتمالية واردة، طالما هناك حالات كورونا، وكل الاحتمالات واردة والاتحاد السعودي يتابع الأمر".

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