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البورصة الأمريكية تحافظ على مكاسبها بنهاية التعاملات

الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:24 م
بوابة الفجر
حافظت البورصة الأمريكية على المكاسب التى حققتها في نهاية التعاملات اليوم الإثنين، ليظل مؤشر  "ناسداك" عند المستوى القياسي بدعم من التفاؤل بإعادة فتح الاقتصاد.

وقادت أسهم التجزئة والطيران مكاسب "وول ستريت" مع ارتفاع بنحو 12 بالمائة لسهم "بوينج" ليقود صعود مؤشر "داو جونز".

وتواصل الأسهم الأمريكية الصعود مع التفاؤل بشأن استئناف الاقتصاد بعد أن سجلت مكاسب أسبوعية قوية.

وعلى الرغم من المكاسب القوية لسوق الأسهم، أشار الاقتصادي محمد العريان إلى أنه لن يراهن على استمرارها.

وتلقت الأسهم الدعم من البيانات الإيجابية مؤخراً بقيادة تقرير الوظائف المفاجئ الذي عزز آمال التعافي السريع للاقتصاد مع رفع قيود الإغلاق بشكل تدريجي.

ويعود مئات الآلاف من الموظفين إلى العمل في نيويورك اليوم مع انتقال المدينة إلى المرحلة الأولى من إعادة فتحها بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من قيود الإغلاق بسبب الوباء.

وعند الختام، شهد مؤشر "داو جونز" ارتفاعاً بنسبة 1.7 بالمائة أو ما يعادل 461 نقطة مسجلاً 27572 نقطة.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنحو 1.2 بالمائة إلى 3232 نقطة، ليتحول للمكاسب منذ بداية العام مع ارتفاعه بحوالي 50 بالمائة من أدنى مستوى في 2020 والمسجل في مارس الماضي.

كما صعد المؤشر التكنولوجي "ناسداك" بنسبة 1.3 بالمائة مسجلا 9924.7 نقطة ليتجاوز المستوى القياسي المسجل في فبرارير الماضي.

وبحلول الساعة 8:10 مساءً بتوقيت جرينتش،، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يتبع أداء الورقة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.3 بالمائة إلى 96.661.

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