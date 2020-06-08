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محافظ بنى سويف ناعيًا الممرضة المتوفاة بكورونا: "جيشنا الأبيض يقوم بمجهود عظيم"

الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
نعى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ببالغ الحزن والأسى وفاة السيدة كوثر على محمد الممرضة بالمستشفى التخصصى، التى وافتها المنية متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

حيث أعرب المحافظ عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيدة وكافة أبناء القطاع الصحي،و التى قد استشهدت أثناء تأدية واجبها، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها وأبناء بنى سويف جميعهم نعمة الصبر والسلوان.

وأكد محافظ بنى سويف على عظم مايقوم به جيش مصر الأبيض من جهود وتضحيات في مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى تفانيهم وإخلاصهم الكبير فى أداء واجبهم المهنى والإنسانى تجاه أبناء وطنهم الغالى مصر، داعيا المولى عزوجل أن يحفظ الوطن من كل مكروه وسوء، وأن يرفع الوباء والبلاء.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الإثنين، خروج 414 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة حتى الآن.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10618 حالة، من ضمنهم الـ 9375 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1271 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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