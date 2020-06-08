نجم الوداد المغربي يحسم موقفه النهائي من الانتقال للزمالك

كشفت تقارير صحفية مغربية اليوم عن موقف نجم الوداد البيضاوي المغربي وليد الكارتي من الانتقال إلى الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ووفقا لصحيفة "الخبر" المغربية فإن الكارتي أعلن رفضه بشكل كبير للانتقال إلى الزمالك أو أي ناد داخل القارة الإفريقية أو الخليج، وأن تحركه القادم سيكون نحو القارة الأوروبية.





ويفضل الكارتي خوض تجربة الاحتراف في أحد أندية أوروبا، وهو ما جعله يتوصل لاتفاق مع النادي المغربي.





ويحرص كارتيرون مدرب الزمالك على التعاقد مع وليد الكارتي كونه واحد من اللاعبين المميزين والذي بإمكانه تقديم الإضافة للقلعة البيضاء.





اقرأ أيضا.. عرض سعودي لضم أوناجم





من جانبه، كشف تقارير صحفية مغربية وجود مفاوضات من جانب نادي الوحدة السعودي، لضم أحد نجوم نادي الزمالك، خلال سوق الانتقالات الصيفية.





ووفقاً لموقع le360 المغربي، فإن نادي الوحدة يريد التعاقد مع الجناح المغربي "محمد أوناجم" نجم نادي الزمالك.





وأشار الموقع، أن مسئولي الوحدة يتابعون وضعية اللاعب داخل القلعة البيضاء، حيث يسعى الزمالك لضم لاعب أجنبي جديد.





ومع اقتراب ضم الأنجولي "آري بابل" لصفوف القلعة البيضاء، يبقى أوناجم من أبرز المرشحين لمغادرة الفريق.





وتواصل ممثلو النادي السعودي مع أوناجم، لمعرفة رغبته في الرحيل عن الزمالك، ودراسة موقفه مع الفريق عبر وكيل أعماله، إذا قررت إدارة الزمالك الإستغناء عنه.





وقاد اللاعب الزمالك للحصول على لقبي كأس السوبر المصري وكأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلي والترجي التونسي على الترتيب.





وانضم اللاعب مطلع الموسم الجاري من نادي الوداد المغربي، وهو رابع أجانب الزمالك، بعد مواطنه أشرف بن شرقي والتونسي فرجاني ساسي والكونغولي كابونجو كاسونجو.



