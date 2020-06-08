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وزيرة الصحة: البلازما من المتعافي الواحد تساهم في إنقاذ حياة أكثر من 10 أشخاص (فيديو)

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:58 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن تصنيع البلازما من أدق وأغلى الصناعات في العالم، لافتة إلى أنهم قاموا بعمل اتفاقية مع أكبر الشركات في العالم بكوريا الجنوبية.

وأضافت "زايد"، خلال لقاء خاص مع قناة "إكسترا نيوز"، أنه تم الانتهاء من 6 مراكز لتجميع بلازما الدم، و6 آخرين على وشك الانتهاء، متابعة: "جاري حاليًا تصنيع مشتقات بلازم الدم لعلاج فيروس كورونا، و5 دول فقط نجحت فيها".
وأشارت إلى أن البلازما من المتعافي الواحد تساهم في إنقاذ حياة أكثر من 10 أشخاص، موضحة أن التعافي بالبلازما يكون للحالات الحرجة الشديدة وليست الخفيفة والمتوسطة.

وتابعت: "أدعو كل المتعافين بالتوجه للمراكز للتبرع والإسهام في حماية حياة المرضى"، لافتة إلى أن تجربة العلاج بالبلازما ناجحة وإيجابية، وأنهم لا يمكن إلزام المتعافين من كورونا بالتبرع ببلازما الدم، لكنهم يسعون لذلك، والشعب المصري معطاء في هذا الصدد.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 414 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10618 حالة، من ضمنهم الـ 9375 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1271 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"

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