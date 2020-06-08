Advertisements

بفستان أبيض.. كارولين عزمي تشعل انستجرام

الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:37 م
كارولين عزمي
كارولين عزمي
مصطفى فكيه
شاركت الفنانة كارولين عزمي، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهرت "عزمي" بالصورة ترتدي فستان باللون الأبيض، وتفاعل الجمهور مع الصورة بالتعليقات، حيث جائت أبرز التعليقات من جاني المتابعين:" قمر مشاء الله"، وعلق أخر:" اى الحلاوه دي قمر في الأبيض".

تشارك كارولين في مسلسل "قوت قلوب" وهو بطولتها وبطولة أيضًا خالد زكي، سهر الصايغ، إسلام جمال، رانيا فريد شوقي، فراس سعيد، ليلى عز العرب، مصطفى درويش، نورهان، ديانا هشام، وسمر علام وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبو عميرة.
بفستان أبيض.. كارولين عزمي تشعل انستجرام
بفستان أبيض.. كارولين عزمي تشعل انستجرام
بفستان أبيض.. كارولين عزمي تشعل انستجرام
بفستان أبيض.. كارولين عزمي تشعل انستجرام

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مشاهير كارولين عزمي كارلوين عزمي قوت القلوب اخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

"أرقام جديدة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرًا في حالات شفاء كورونا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

منذ حوالي 11 ساعة

قناة الأهلي ترد على رئيس الزمالك بشأن رفض 3 أعضاء للبيان الأخير

منذ ساعة و نصف

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ يومين

مستشار رئيس الجمهورية يكشف موعد انتهاء جائحة "كورونا"(فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

كلام نهائي.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. الكشف عن السبب الحقيقي وراء رفض علي معلول مغادرة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

متظاهرون بريطانيون يطالبون بتدمير الأهرامات.. وعلماء يردون (فيديو)

منذ ساعة و 20 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عدلي القيعي يوجه رسائل نارية إلى الزمالك بشأن قضية «نادي القرن»

منذ ساعة

قناة الأهلي تُهاجم مرتضي منصور

منذ أقل من ساعة

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

بفستان جرئ.. منة فضالي تبدأ يومها بهذه الإطلالة

رانيا فريد شوقي توجه رسالة لزوجها.. فماذا قالت؟

محمد أنور يروج لمسلسل "قوت القلوب" عبر تويتر

"سنيرجي" تطلق تتر مسلسل "قوت القلوب" لـ ماجدة زكي

تصوير المشاهد الأخيرة من "قوت القلوب" بعد عيد الفطر

"قوت القلوب" يتصدر جوجل بعد حلقته الثامنة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:49 م

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

متظاهرون بريطانيون يطالبون بتدمير الأهرامات.. وعلماء يردون (فيديو)

10:24 م

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

08:50 ص

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

01:28 م

"أرقام جديدة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرًا في حالات شفاء كورونا

09:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن