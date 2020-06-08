بفستان أبيض.. كارولين عزمي تشعل انستجرام

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شاركت الفنانة كارولين عزمي، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



حيث ظهرت "عزمي" بالصورة ترتدي فستان باللون الأبيض، وتفاعل الجمهور مع الصورة بالتعليقات، حيث جائت أبرز التعليقات من جاني المتابعين:" قمر مشاء الله"، وعلق أخر:" اى الحلاوه دي قمر في الأبيض".



تشارك كارولين في مسلسل "قوت قلوب" وهو بطولتها وبطولة أيضًا خالد زكي، سهر الصايغ، إسلام جمال، رانيا فريد شوقي، فراس سعيد، ليلى عز العرب، مصطفى درويش، نورهان، ديانا هشام، وسمر علام وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبو عميرة.

