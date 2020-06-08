موعد عرض مسلسل "فلانتينو" لـ الفنان عادل امام

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تعرض قناة "CBC" مسلسل "فلانتنيو" للزعيم عادل إمام يوميًا في الثامنة مساءً، وذلك بعد نجاحه في موسم دراما رمضان، حيث عاد الزعيم لدراما رمضان بعد غياب العام الماضي، حيث توقف تصوير المسلسل وقتها بسبب ضيق الوقت.



وتدور أحداث المسلسل في إطار من الكوميدية الاجتماعية حول امتلاك نور فلانتينو وزوجته مجموعة مدارس خاصة وتنشأ بينهم العديد من المشاكل، إلى أن يقوم فلانتينو بالزواج لتبدأ من هنا فصول المغامرة.



مسلسل "فلانتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي أمام، ويشارك في بطولته نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم الفنان عادل امام، ودلال عبدالعزيز، داليا البحيري، حمدي الميرغني، محمد كيلاني، هادي الباجوري، جميل برسوم، محسن منصور، طارق الإبياري، هدي المفتي، سليمان عيد، بدرية طلبة، رضا إدريس، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين.

