Advertisements

موعد عرض مسلسل "فلانتينو" لـ الفنان عادل امام

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:50 م
فلانتينو
فلانتينو
مصطفى فكيه

تعرض قناة "CBC" مسلسل "فلانتنيو" للزعيم عادل إمام يوميًا في الثامنة مساءً، وذلك بعد نجاحه في موسم دراما رمضان، حيث عاد الزعيم لدراما رمضان بعد غياب العام الماضي، حيث توقف تصوير المسلسل وقتها بسبب ضيق الوقت.

وتدور أحداث المسلسل في إطار من الكوميدية الاجتماعية حول امتلاك نور فلانتينو وزوجته مجموعة مدارس خاصة وتنشأ بينهم العديد من المشاكل، إلى أن يقوم فلانتينو بالزواج لتبدأ من هنا فصول المغامرة.

مسلسل "فلانتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي أمام، ويشارك في بطولته نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم الفنان عادل امام، ودلال عبدالعزيز، داليا البحيري، حمدي الميرغني، محمد كيلاني، هادي الباجوري، جميل برسوم، محسن منصور، طارق الإبياري، هدي المفتي، سليمان عيد، بدرية طلبة، رضا إدريس، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسلسلات رمضان مسلسل فلانتينو عادل امام دراما رمضان

أخبار تهمك

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عدلي القيعي يوجه رسائل نارية إلى الزمالك بشأن قضية «نادي القرن»

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. الكشف عن السبب الحقيقي وراء رفض علي معلول مغادرة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

منذ حوالي 11 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

قناة الأهلي تُهاجم مرتضي منصور

منذ أقل من ساعة

قناة الأهلي ترد على رئيس الزمالك بشأن رفض 3 أعضاء للبيان الأخير

منذ ساعة و نصف

مستشار رئيس الجمهورية يكشف موعد انتهاء جائحة "كورونا"(فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

كلام نهائي.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ يومين

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

متظاهرون بريطانيون يطالبون بتدمير الأهرامات.. وعلماء يردون (فيديو)

منذ ساعة و 19 دقيقة

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

منذ ساعتين و 53 دقيقة

"أرقام جديدة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرًا في حالات شفاء كورونا

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

عرض مسلسل "فلانتينو" على شاشة "osn"

تامر مرسي يطرح برومو مسلسل "فلانتينو"لـ عادل إمام في رمضان 2020

تفاصيل واحداث مسلسل فالنتينو عادل امام الحلقة 3 وموعد عرضها والقنوات الناقلة لها | مسلسلات رمضان 2020

داليا البحيري تتزوج عادل إمام | تفاصيل واحداث الحلقة 16 من مسلسل فلانتينو والقنوات الناقلة ومواعيد عرضه (مسلسلات رمضان 2020/1441)

حمدي الميرغني برفقة رامي إمام ورامي رضوان عبر "إنستجرام"

حمدي الميرغني يكشف عن كيفية قضاء يومه في فترة الحجر المنزلي (فيديو)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:24 م

متظاهرون بريطانيون يطالبون بتدمير الأهرامات.. وعلماء يردون (فيديو)

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

08:49 م

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

08:50 ص

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

01:28 م

"أرقام جديدة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرًا في حالات شفاء كورونا

09:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن