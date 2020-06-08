Advertisements

باللون الأزرق.. سومية الخشاب تشعل إنستجرام

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:12 م
مصطفى فكيه
شاركت الفنانة سمية الخشاب، جمهورها بمجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

و تألقت "الخشاب" بإطلاله جذابه حيث ظهرت بفستان ازرق علي البحر مما زاد من جمالها واناقتها ومنحتها إطلالة غاية في الأنوثه.

ونالت الصور إعجاب العديد من المتابعين، وجائت أبرز التعليقات من جانب المتابعين:" قمر يا سميه في الازرق"، وعلق أخر: "نجمتنا الجميلة"، وأخر "إنتي جميلة ومميزة بنحبك أوى".

و يذكر أن احدث أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا"، التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صور سمية الخشاب سمية الخشاب الفنانة سمية الخشاب اعمال سمية الخشاب

أخبار تهمك

أول رد من الأطباء بعد تحذير البرلمان للمستشفيات الخاصة

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

منذ حوالي 10 ساعات

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

حوار - حفيظ دراجي لـ "الفجر": ليفربول يستحق لقب البريميرليج.. وهذا رأيي في قضية نادي القرن بين الأهلي والزمالك.. ولا أحبذ المقارنة بين صلاح ومحرز

منذ حوالي 4 ساعات

كلام نهائي.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ يومين

مفاجأة بشأن الراحلين عن الزمالك في الصيف

منذ ساعتين و 44 دقيقة

مفاجأة.. الكشف عن السبب الحقيقي وراء رفض علي معلول مغادرة الأهلي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

"أرقام جديدة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرًا في حالات شفاء كورونا

منذ ساعة

خطوة وحيدة تفصل برشلونة عن ضم جوهرة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| الصحة: تسجيل 1365 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 34 وفاة

منذ ساعة و 7 دقيقة

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

قرار نهائي.. مانشستر يونايتد يعلن موقفه من رحيل بوجبا لريال مدريد

منذ ساعتين و 14 دقيقة

موضوعات متعلقة

شاهد.. إطلالة جديدة لـ سمية الخشاب (صور)

سمية الخشاب تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

سمية الخشاب تخطف الأنظار بأحدث جلسة تصوير لها

بفستان قصير.. نوال الزغبي تشعل السوشيال ميديا بأحدث إطلالاتها

شاهد.. إيمان العاصي تتحدى البرد بفستان أزرق اللون

سمية الخشاب بشورت جلد تشعل الإنستجرام

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:38 م

"أرقام جديدة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرًا في حالات شفاء كورونا

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

08:50 ص

كلام نهائي.. فايلر يطرد نجم الأهلي

08:56 م

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

01:28 م

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

12:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن