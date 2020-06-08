باللون الأزرق.. سومية الخشاب تشعل إنستجرام

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شاركت الفنانة سمية الخشاب، جمهورها بمجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



و تألقت "الخشاب" بإطلاله جذابه حيث ظهرت بفستان ازرق علي البحر مما زاد من جمالها واناقتها ومنحتها إطلالة غاية في الأنوثه.



ونالت الصور إعجاب العديد من المتابعين، وجائت أبرز التعليقات من جانب المتابعين:" قمر يا سميه في الازرق"، وعلق أخر: "نجمتنا الجميلة"، وأخر "إنتي جميلة ومميزة بنحبك أوى".



و يذكر أن احدث أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا"، التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.

