صرح أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر السابق أنه يأمل في عودة بطولة الدوري الممتاز من جديد لأنه يصب في صالح أندية الأهلي والزمالك وبراميدز وذلك بعد توقفه في مارس الماضي بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.





أسامة نبيه: استكمال الدوري في صالح الأهلي والزمالك وبيراميدز





وقال نبيه في تصريحات صحفية: "استمرار مسابقة الدوري سيكون في مصلحة الأهلي والزمالك وبراميدز بعد وصولهم للمراحل الأخيرة في بطولتي أفريقيا وذلك من أجل تجهيز عناصرهم بالشكل المطلوب".





وأضاف:"ما المانع من استكمال الموسم الحالي ثم الحصول على بعض الراحة قبل الموسم الجديد؟ خاصة أن فترة الـ3 أشهر التي حصلت عليها جميع الأندية بشكل إجباري تعتبر طويلة جداً".





وتابع:"في حالة استكمال الموسم فسوف تحتاج الأندية إلى 6 أسابيع من أجل الاستعداد".





وأردف قائلاً:"أما في حالة الإلغاء سيكون من وجهة نظري من الصعب تحديد بطل أو الهابطين".





واختتم نبيه تصريحاته قائلاً :"هناك عقبات من جانب بعض الأندية بشأن تحديد مصير الدوري، حيث يتحفظ البعض على تحمل نصيبه من قيمة الإجراءات الاحترازية".



