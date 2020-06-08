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ليون يعلن عودة نجمه الهولندي بعد غياب طويل

الإثنين 08/يونيو/2020 - 09:30 م
ممفيس ديباي
ممفيس ديباي

أعلن نادي أوليمبيك ليون الفرنسي عن عودة نجمه المميز ، الهولندي ممفيس ديباي بعد غياب طويل بسبب الإصابة التي تعرض لها في الركبة وأبعدته ع الملاعب لمدة زادت عن 6 أشهر.

وأصيب لاعب إيندهوفن ومانشستر يونايتد السابق البالغ من العمر 26 عاماً بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى خلال مشاركته مع ليون أمام ستاد رين في الدوري في 15 ديسمبر  الماضي.

وخضع ديباي لفحوص طبية اليوم الإثنين، في ناديه قبل استئناف التدريبات في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وينتظر ليون قرار الاتحاد الأوروبي "يويفا" بشأن استئناف دوري أبطال أوروبا، إذ فاز الفريق بملعبه 1-0 في ذهاب دور الـ16 على يوفنتوس بطل إيطاليا.

وستمنح عودة ديباي دفعة معنوية كبيرة لليون.

وسجل اللاعب 9 أهداف في 12 مباراة بالدوري الفرنسي وخمسة في خمس مباريات بدوري الأبطال هذا الموسم.

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ممفيس ديباي ليون رياضة الدوري الفرنسي اصابة ديباي اخبار الرياضة

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