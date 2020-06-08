تعرف على موعد عرض مسلسل "ليالينا 80" على شاشة الحياة

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تبدأ قناة "الحياة" عرض مسلسل "ليالينا 80" ابتداءَ من يوم السبت المقبل، وذلك بعد نجاح عرضه في موسم رمضان الماضي.



يعرض "ليالينا 80" على الحياة من السبت إلى الأربعاء، ويشارك في بطولته نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم إياد نصار وغادة عادل وخالد الصاوي وصابرين وميدو عادل ومحمد علي رزق وعماد رشاد، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.



تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، حيث تعتمد قصته على عائلتين من خلال 4 أبطال يقدمون الأدوار الرئيسية، وتدور الأحداث حولهم.

