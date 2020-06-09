نشأت الديهي: التاريخ سيذكر السيسي بأحرف من نور

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أول من واجه الجماعات الإرهابية مواجهة صارمة صادقة مخلصة، معلقا: "التاريخ سيذكره ويسجله بأحرف من نور".





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن أهم إنجازات الرئيس السيسي، احترام دول العالم لمصر، وتثبيت أركان الدولة، والحرب بلا هوادة على الإرهاب، بالإضافة إلى الانجازات التي تتم بشكل مستمر.





وشدد الإعلامي نشأت الديهي، على أن ما تحقق خلال فترة حكم الرئيس السيسي من إنجازات لم يحدث خلال 60 عامًا.





وتشهد هذه الأيام الذكرى السادسة على انتخاب الرئيس عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي مواليد (19 نوفمبر 1954)، كالرئيس السادس والحالي لجمهورية مصر العربية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، حيث تم انتخابه سنة 2014 لمدة 4 سنوات بعد نجاحه في الانتخابات الرئاسية 2014.





تخرج السيسي في الكلية الحربية عام 1977، وخدم في سلاح المشاة، وعين قائدًا للمنطقة الشمالية العسكرية، وتولى منصب مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ثم شغل بعد ذلك منصب القائد العام للقوات المسلحة المصرية ووزير الدفاع الرابع والأربعين منذ 12 أغسطس 2012 حتى استقالته في 26 مارس 2014 للترشح للرئاسة.





وأدى السيسي اليمين الدستورية لولايته الرئاسية الأولى لمدة أربع سنوات أمام المحكمة الدستورية في 8 يونيو 2014، بينما أدى اليمين الدستورية لولايته الثانية أمام مجلس النواب في 2 يونيو 2018.





قضية اغتيال السيسي