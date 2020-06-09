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نشأت الديهي: التاريخ سيذكر السيسي بأحرف من نور
الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:17 ص
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أول من واجه الجماعات الإرهابية مواجهة صارمة صادقة مخلصة، معلقا: "التاريخ سيذكره ويسجله بأحرف من نور".
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن أهم إنجازات الرئيس السيسي، احترام دول العالم لمصر، وتثبيت أركان الدولة، والحرب بلا هوادة على الإرهاب، بالإضافة إلى الانجازات التي تتم بشكل مستمر.
وشدد الإعلامي نشأت الديهي، على أن ما تحقق خلال فترة حكم الرئيس السيسي من إنجازات لم يحدث خلال 60 عامًا.
وتشهد هذه الأيام الذكرى السادسة على انتخاب الرئيس عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي مواليد (19 نوفمبر 1954)، كالرئيس السادس والحالي لجمهورية مصر العربية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، حيث تم انتخابه سنة 2014 لمدة 4 سنوات بعد نجاحه في الانتخابات الرئاسية 2014.
تخرج السيسي في الكلية الحربية عام 1977، وخدم في سلاح المشاة، وعين قائدًا للمنطقة الشمالية العسكرية، وتولى منصب مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ثم شغل بعد ذلك منصب القائد العام للقوات المسلحة المصرية ووزير الدفاع الرابع والأربعين منذ 12 أغسطس 2012 حتى استقالته في 26 مارس 2014 للترشح للرئاسة.
وأدى السيسي اليمين الدستورية لولايته الرئاسية الأولى لمدة أربع سنوات أمام المحكمة الدستورية في 8 يونيو 2014، بينما أدى اليمين الدستورية لولايته الثانية أمام مجلس النواب في 2 يونيو 2018.
قضية اغتيال السيسي
الجدير بالذكر، أن المحكمة العسكرية في مصر، قضت في شهر يونيو 2019، بالسجن المؤبد لـ 32 متهما في قضية محاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكانت النيابة العسكرية في مصر قد أحالت 292 متهما إلى المحاكمة العسكرية لاتهامهم بتكوين خلايا إرهابية وتورطهم في عمليات إرهابية، من بينها محاولتان لاغتيال السيسي.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا أكثر من 17 عملية إرهابية، ومحاولة اغتيال ورصد، وحاولوا اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء تأديته العمرة، كما اشتروا مواد متفجرة ووضعوها بالطابق 34 بأحد الفنادق، ظنا منهم أن السيسي سيقيم فيه.
واعترف المتهم أحمد بيومي، قائد الخلية، أن زوجته عرضت ارتداء حزام ناسف لتفجير نفسها خلال أداء السيسي العمرة حتى تشغل القوات، في الوقت الذي يقوم فيه أعضاء باقي الخلية باستهداف السيسي.
وأكدت التحقيقات ارتكاب المتهمين جرائم قتل 3 قضاة بالعريش في الانتخابات البرلمانية، أثناء وجودهم في فندق سويس إن بالعريش 2015، واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء عن طريق قذائف الهاون، وزرع عبوات ناسفة بخط سير قوات الجيش والشرطة بالطريق الدولي الساحلي بطريق قسم رابع العريش وتفجيرها، ومحاولة الاستيلاء على كميني أبو سدرة والرفاعي بشمال سيناء.
ونسبت النيابة للمتهمين زرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش، استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، فضلا عن استهداف قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحاري أحمد حسن إبراهيم منصور.
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