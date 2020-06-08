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مستشار رئيس الجمهورية يكشف موعد انتهاء جائحة "كورونا"(فيديو)

الإثنين 08/يونيو/2020 - 08:46 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
كشف الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، أن لقاح أكسفور هو الأقرب لإنهاء جائحة كورونا، مشيرا إلى أنه تم الإعلان عن خطة لطرح 2 مليار جرعة من لقاح أكسفورد حتى 2021، حيث سيتم إنتاج 400 مليون كمرحلة أولية.

وقال "تاج الدين" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" إن شركة استرا زينيكا العملاقة هي التي ستنتج الدواء بالتعاون مع أكسفورد حيث لن تجني منها أرباح ومن المتوقع أن يكون أول إنتاج في سبتمبر 2020 وهو عبارة عن حقن.

وأضاف أنه تم عرض على الرئيس السيسي إمكانية مشاركة مصر في إنتاج لقاح فيروس كورونا، لافتا إلى أن الشركة المنتجة للقاح فيروس كورونا لديها فرع في مصر ونسعى لإنتاج اللقاح من خلالها ".

ونوه مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إلى أن الشركة المنتجة للقاح جامعة اوكسفورد ستطرح العلاج بسعر التكلفة".

آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 34079 حالة من ضمنهم 8961 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1237 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".


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