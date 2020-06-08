وقت الغروب.. نيللي كريم تشارك جمهورها بصورة جديدة

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شاركت الفنانة نيللي كريم، جمهورها بصورة جديده لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".



وظهرت نيللي بالصور على شاطئ البحر في وقت الغروب وعلقت عليها "هدوء"، وتفاعل الجمهور بالصورة بالتعليقات.



في سياق متصل، شارك نيللي كريم ببطولة مسلسل "بـ100 وش" في رمضان 2020، وهو مسلسل من بطولة نيللى كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقى، وحنان يوسف، وسلوى محمد على، وزينب غريب، ودنيا ماهر، ومحمد عبد العظيم، وسارة التونسى، ولؤى عمران وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.



وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث، مسلسل "بـ100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.

