Advertisements

وقت الغروب.. نيللي كريم تشارك جمهورها بصورة جديدة

الإثنين 08/يونيو/2020 - 08:16 م
نيللي كريم
نيللي كريم
مصطفى فكيه
شاركت الفنانة نيللي كريم، جمهورها بصورة جديده لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".

وظهرت نيللي بالصور على شاطئ البحر في وقت الغروب وعلقت عليها "هدوء"، وتفاعل الجمهور بالصورة بالتعليقات.

في سياق متصل، شارك نيللي كريم ببطولة مسلسل "بـ100 وش" في رمضان 2020، وهو مسلسل من بطولة نيللى كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقى، وحنان يوسف، وسلوى محمد على، وزينب غريب، ودنيا ماهر، ومحمد عبد العظيم، وسارة التونسى، ولؤى عمران وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث، مسلسل "بـ100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.
وقت الغروب.. نيللي كريم تشارك جمهورها بصورة جديدة
وقت الغروب.. نيللي كريم تشارك جمهورها بصورة جديدة
وقت الغروب.. نيللي كريم تشارك جمهورها بصورة جديدة
وقت الغروب.. نيللي كريم تشارك جمهورها بصورة جديدة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نيللي كريم مسلسل 100 وش زواج نيللي كريم اسر ياسين 100

أخبار تهمك

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

أول رد من الأطباء بعد تحذير البرلمان للمستشفيات الخاصة

منذ ساعة و 27 دقيقة

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

منذ حوالي 8 ساعات

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ يومين

تعرف على سبب سحب "التاميفلو" من بروتوكول علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. محمد صلاح مهدد بالغياب عن ليفربول أمام إيفرتون

منذ ساعة و 10 دقيقة

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. زفة حسن شاكوش في شوارع بولاق الدكرور (فيديو)

منذ ساعتين و 52 دقيقة

مفاجأة بشأن الراحلين عن الزمالك في الصيف

منذ 41 دقيقة

خطوة وحيدة تفصل برشلونة عن ضم جوهرة جديدة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

بيان عاجل لتأجيل امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 8 ساعات

حوار - حفيظ دراجي لـ "الفجر": ليفربول يستحق لقب البريميرليج.. وهذا رأيي في قضية نادي القرن بين الأهلي والزمالك.. ولا أحبذ المقارنة بين صلاح ومحرز

منذ ساعتين و 7 دقيقة

موضوعات متعلقة

نيللي كريم تصاب بمزق في القدم اليمنى.. تعرف على التفاصيل

إجراءات وقائية من فيرس كورونا من كواليس مسلسل "بـ 100 وش" (صور)

"بميت وش".. يضع نيللي كريم في مشكلة وتلجئ لـ النصب

آسر ياسين يروج لـ مسلسله الجديد "بـ 100 وش" عبر "إنستجرام"

مسلسل بـ 100 وش.. نيللي كريم تغني "مليونير" مع آسر ياسين

آسر ياسين يشارك جمهوره بأغنية" مليونير" على" التيك توك"

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:28 م

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

08:50 ص

مفاجأة بشأن الراحلين عن الزمالك في الصيف

07:58 م

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

12:50 م

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

09:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن