استشاري مناعة: فيروس كورونا بدأ يضعف وفقا للنتائج العلمية (فيديو)

قال الدكتور محمود الأنصاري، استشاري أول المناعة والكائنات الدقيقة، إن استمرار الفيروسات في أي مجتمع تجعل الفيروس يسلك مسلك الإضعاف.





وأوضح "الأنصاري"، خلال مداخلة مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الفيروس يتكون من 3 أجزاء؛ جزء التكاثر وجزء الجينات الوراثية وجزء البروتينات الأساسية، والتي تقوم بإضعاف المناعة، بالإضافة إلى أنه يوجد في خلايا البشر إنزيم يساعد الفيروس على التناسل والتكاثر وإنتاج الفصائل الجديدة، متابعًا: "نعمل على إيجاد علاج لهذا الإنزيم لتقليل انتشار الفيروس داخل جسم الإنسان".





وأشار إلى أن جهاز المناعة هو المسئول عن مكافحة كورونا، مؤكدًا أن فيروس كورونا بدأ يضعف وفقًا للنتائج العلمية، وأن أرقام الوفيات هي التي تقيس معدل ضعف الفيروس، لافتًا إلى أن معدلات الوفيات حاليًا أقل 40% من معدل الوفيات من 6 أسابيع.







