مؤلف "اتنين في الصندوق" يكشف لـ الفجر الفني" سبب نجاح المسلسل

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أعرب المؤلف لؤي السيد، عن سعادته بردود الأفعال عن مسلسل "اتنين في الصندوق"، التي تعد أولى تجاربه الدرامية الكتابية، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي لـ نجمي مسرح مصر حمدي الميرغني، وأوس أوس.



وقال لؤي في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" بأن أول خطوة في الأعمال الفنية تبدأ من السيناريو ثم باقي فريق العمل من اخراج وممثلين قائلًا:" لو الورق قوي وفريق العمل ضعيف يقلل المسلسل، والعكس صحيح لو فريق عمل قوى ومعه ورق ضعيف أو متوسط هيحقق به نجاح كبير".



وأضاف بأن من أسباب نجاح "اتين في الصندوق" اقتراب فكرة المسلسل من المشاهد، بالرغم من احتوائها على بعض الفانتازيا كونهم أولاد زعيم، ولفتت الانتباه الى بذل مجهود كبير في الكتابة وترك له المخرج منطلق الحرية في استخدام أفكاره.



وأشار بأن من أبرز دود الأفعال التي وصلته بكاء المشاهدين على بعض المواقف التي تعرض لها أبطال العمل، قائلاَ:" الناس مكنتش تتوقع انها تبكي في عمل كوميدي، وبالأخص من حمدي وأوس أوس انهم مشورين بالكوميديا".



وأضاف بأنه لخص كل احداث عام 2011 في مسلسل "رامي الاعتصامي" لـ الفنان أحمد عيد، انتاج عام 2008، ولكن لم يأخذ حقه في التسويق والانتشار.



مسلسل "اتين في الصندوق" منبطولة حمدي الميرغني، وأس أوس، صلاح عبدالله، رحاب الجمل، انتصار، هايدي رفعت، نور فخري، نهى عابدين، حجاج عبدالعظيم، أحمد محمود عبدالله، ومن تأليف لؤي السيد.

