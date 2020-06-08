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ليفربول يوافق على تمديد إعارة ويلسون مع بورنموث

الإثنين 08/يونيو/2020 - 07:56 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم تمدد إعارة لاعبه هاري ويلسون إلى بورنموث ليبقى اللاعب حتي نهاية الموسم الجاري. 

وكان العقد الأول لويلسون يمتد حتى نهاية الشهر الجاري لكن مع امتداد الموسم بسبب الاضطرابات الناجمة عن وباء كوفيد-19 قال بورنموث إن الجناح الويلزي سيستمر في صفوفه خلال آخر تسع مباريات بالموسم.

ولعب ويلسون (23 عاما) دورا مؤثرا في تشكيلة المدرب إيدي هاو وسجل سبعة أهداف في 23 مباراة خلال عامه الأول بدوري الأضواء.

ويقبع بورنموث في المركز 18 بمنطقة الهبوط لكنه يتأخر بفارق الأهداف عن واتفورد ووست هام يونايتد. ويستأنف الموسم حين يستضيف كريستال بالاس يوم 20 يونيو حزيران.

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هاري ويلسون ليفربول بورنموث الدوري الإنجليزي

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