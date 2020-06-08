"أمهات مصر": التعليم شهد طفرة هائلة في عهد السيسي

أكدت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أن التعليم في مصر تنوعت مصادره و أصبح شبيه بأنظمة التعليم في الدول الكبري وحقق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرة كبيرة وهائلة علي كافة المستويات.





وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية في 2014 وشهد التعليم بجميع مراحله سواء ما قبل الجامعي أو الجامعي تطور كبير، حيث تم أستخدام أحدث الوسائل التعليمية في التعليم ما قبل الجامعي من خلال وضع نظام التعليم الجديد وتطوير أغلب المناهج التعليمية بداية من مرحلة رياض الأطفال وحتي نظام الثانوية التراكمية.





واستكملت عبير، أن مصر شهدت خلال 6 سنوات الماضية بناء العديد من المدارس لإستيعاب عدد أكبر من الطلاب للقضاء علي كثافة الفصول بشكل تدريجي، فضلا عن إنشاء نوعيات جديدة من المدارس وفق النظام العالمي مثل المدارس المصرية اليابانية، وكذلك زيادة ميزانية التعليم بكافة مراحله، وغيرها من الإنجازات.



