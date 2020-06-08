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ليبيا.. سلاح الجو يستهدف تمركزات المليشيات غرب سرت

الإثنين 08/يونيو/2020 - 06:40 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت القوات المسلحة الليبية، اليوم الإثنين، أن سلاح الجو الليبي نفذ عدة ضربات جوية على تمركزات المليشيات والمرتزقة السوريين، الذين يحاولون الهجوم على مدينة سرت وسط البلاد.

وقال مصدر عسكري ليبي: إن سلاح الجو يتصدى لأي محاولة للمليشيات للتقدم شرقا ياتجاه سرت بدعم من مرتزقة تركيا، موضحاً أن "القصف ضم عدة أهداف عسكرية متحركة وتمركزات يجرى التجهيز فيها لاستهداف القوات ما بين سرت ومصراتة في منطقة دار لحسون وبوقرين شرقي مصراتة، بعد ضربات مكثفة لسلاح الجو الليبي".

وأسفرت غارات سلاح الجو الليبي عن سقوط عدد كبير من القتلى في صفوف المليشيات والمرتزقة، ونفذت دوريات التأمين التابعة لكتيبة خالد بن الوليد عمليات تأمين وحماية الشركات النفطية وكافة الأماكن الحيوية والمنطقة المُحيطة بها في الجنوب الليبي.

وقالت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الليبي: إن منصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة أسقطت طائرة تركية مسيرة غرب مدينة سرت، مشيراً إلى أن منصات الدفاع الجوي استهدفت طائرة تُركية مُسيّرة وأسقطتها في منطقة وادي جارف، بعد أن حاولت استهداف مواقع وحدات القوات المُسلحة.

وكانت طائرات سلاح الجو الليبي، قد نفذت يوم أمس الأحد، عدة ضربات جوية استهدفت تجماعات لقوات الحشد المليشياوي المدعومين تركياً في محاور شرق مصراته.

وأسفرت الضربات عن تدمير سرية مدفعية كاملة تضُم عدد ثلاث مدافع هاوزر تركي الصنع ودبابتين وستة عربات مسلحة للحماية بالإضافة لحافلة نقل كبيرة.

وأكدت الشعبة على أن تم تدمير حاملة جنود تحمل عددا من الضباط الأتراك والمرتزقة السوريين في محاولة للهجوم باتجاه مدينة سرت.

ودخل قرار لوقف إطلاق النار في ليبيا الساعة 6 السادسة صباح اليوم، قيد التنفيذ باقتراح مصري ورعاية وترحيب دولي وأممي، إلا أن المليشيات لا تزال تنتهك القرار.

وطرحت مصر يوم السبت الماضي، مبادرة تضمن العودة للحلول السلمية في ليبيا حيث لاقت تأييدا دوليا وعربيا واسعا.

وتضمنت المبادرة المصرية التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والعمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد آلية وطنية ليبية ليبية ملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة.

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ليبيا سرت المليشيات السلاح الليبي الجيش الليبي

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