رحلة صعود وهبوط أسعار الدولار أمام الجنيه فى 2020

تستعرض بوابة الفجر رحلة صعود وهبوط أسعار الدولار خلال العام الجاري خاصة بعد أن كسرت العملة الأمريكية حاجز الصمت خلال الشهر الجاري لتعود لسعر الـ 16 جنيه لأول مرة في 2020 بعد أن تراجع الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي فى ظل التداعيات الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا المستجد.



وواصل سعر الدولار في مصر تراجعه أمام الجنيه المصري، في معظم البنوك الحكومية والخاصة، ليسجل متوسط سعر العملة الخضراء على شاشة البنك المركزي المصري إلى 15.55 جنيه للشراء و15.66 جنيه للبيع.



وارتفع الجنيه أكثر من 50 قرشا مقابل الدولار منذ بداية 2020 وحتى شهر فبراير الماضي، ليواصل الحفاظ على مركزه كثاني أفضل العملات أداء في 2019.



سعر الدولار من 21 فبراير وحتى 31 مارس الماضي:



شهد سعر الدولار ارتفاعا ملحوظا في مصر امام الجنية المصري بمعدل 14 قرشا في ختام شهر مارس الماضي، حيث سجل على شاشة البنك المركزي المصري عند 15.69 للشراء و15.79 للبيع.



وأرجع مصرفيون تراجع الجنيه المصري أمام الدولار، إلى تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي تسبب في موجة من عمليات البيع في الأسواق الناشئة.



سعر الدولار في شهر أبريل الماضي:



واستقر سعر الدولار في شهر أبريل الماضي، لكن في نهاية شهر ابريل في الموافق 30 ابريل، سجل أعلي معدل على شاشة البنك المركزي المصري، حيث وصل سعر عند 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع في 15 بنكا مصريا.



وجاء استقرار سعر الدولار في مصر رغم الضغط الذي تشهده مصادر العملة الأجنبية في البلاد، بسبب اثار فيروس كورونا، خاصة إيرادات السياحة وقناة السويس.



سعر الدولار في شهر مايو:



قفز سعر الدولار بمصر في تعاملات البنوك بنهاية شهر مايو، حيث شهد ارتفاع بمعدل 10 قروش، ليسجل عند مستوي 15.80 جنيه للشراء و15.90 جنيه للبيع.



سعر الدولار في شهر يونيو:



في بداية شهر يونيو ارتفع سعر الدولار، بمقدار 3 قروش على مستوى البنوك العاملة في مصر، مسجلا 15.83 جنيه للشراء، 15.94 جنيه للبيع، واصل ارتفاعه في الموافق 2 يونيو بواقع 5 قروش، ليصل إلى 15.88 جنيه للشراء و15.98 للبيع.



وفي 3 يونيو واصل الارتفاع بواقع 5 قروش ليصل إلى 15.93 جنيه للشراء، و16.03 للبيع، مقابل 15.88 جنيه للشراء، و15.98 للبيع، وقد قفز متوسط سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات البنوك وشركات الصرافة في الموافق 4 يونيو الجاري، ليصل إلى 16.02 جنيه للشراء، و16.12 جنيه للبيع.



واستقر سعر الدولار نسبيا أمام الجنيه المصري في بعض البنوك العاملة بمصر، لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت، مسجلا في البنك الأهلي 16.13 جنيه للشراء، 16.23 جنيه للبيع.



وانخفض سعر الدولار في مصر أمام الجنية المصري اليوم الاثنين بواقع 3 قروش، ليسجل سعره في البنك الأهلي المصري 16.13 جنيه للشراء و16.23 جنيه للبيع بانخفاض قدره 3 قروش عن سعره أمس الذي سجل فيه 16.17 جنيه للشراء و16.27 جنيه للبيع.



وتراجع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بشكل كبير خلال الأيام الماضية ووصل إلى أدنى مستوى في 7 أشهر



تعرض سعر الدولار لخسائر فادحة في شهر يناير بعدما فقد 26 قرشا، وتوقعت وكالة بلومبرج العالمية في تقرير سابق لها استمرار الجنيه في الارتفاع في حين استمرار هبوط سعر الدولار ليخسر نحو 48 قرشًا كاملة منذ بداية العام الحالي 2020 وحتى يوم 20 فبراير الماضي.