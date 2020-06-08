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بالأرقام.. ماذا قدم صندوق تحيا مصر خلال 6 سنوات؟ (فيديو)

الإثنين 08/يونيو/2020 - 06:42 م
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
قال محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق بدأ بفكرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث تبرع بنصف راتبه الشهري لصالح الصندوق كبداية ودعوة للمصريين للمشاركة في أكبر صندوق للتكافل والتضامن بين المواطنين وبعضهم.

وأضاف "مختار"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في تغطية خاصة تقدمها قناة "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن الصندوق خلال السنوات الماضية عمل على أكثر من محور أهمها الرعاية الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان للقضاء على قوائم انتظار فيروس "سي" وتوفير العلاج لكل المرضى التابعين للفئات الأولى بالرعاية فضلًا عن المشاركة في الحملة الإيجابية "100 مليون صحة، وحملة "مكافحة مسببات ضعف وفقدان الأبصار" مستهدفة 7 ملايين مواطن علاوة على مبادرة لإحالة وتجديد أجهزة الغسيل الكلوي ضمن مبادرة مدعومة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وحول مستوى التنمية العمرانية، قال إن مدينة "تحيا مصر"هي أكبر تجمع عمراني؛ حل مشكلة مناطق مهددة للحياة؛ حيث ضم 18 ألف وحدة سكنية بملاعب ومدارس، معلقا: "نستهدف الجيل الجديد.. عشان يعرف الدولة بتعمل ايه".

ونوه المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر إلى أن الصندوق قام بتدشين مدن بشائر الخير المرحلة الاولى والثانية والثالثة لسكان العشوائيات.


الجدير بالذكر أنه بعد مرور ٦ سنوات على تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، حكم مصر، فقد شهدت الدولة عصرا جديدا من النهضة الشاملة في مختلف المجالات والأنشطة، بعد عام مظلم فشل فيه مخطط جماعة الإخوان الإرهابية بقيادة الرئيس المعزول، في إسقاط مؤسسات الدولة، ولعل من أبرز الانتهاكات التي مثلت تعدي سافر وغاشم على السلطة القضائية، حصار المحكمة الدستورية العليا، في سابقة لم تحدث من قبل، إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود من منصبه وتعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان، وهو القرار الذى قابله النائب العام الأسبق بالرفض، حيث تمسك بالبقاء في منصبه مؤكدا عدم دستورية وقانونية عزله.

فلقد قام الرئيس السيسي بأعاد هيبة القضاء المصري، وأكد خلال أكثر من مناسبة، حرصه على استقلال القضاء المصري، والعمل على تطوير المحاكم القديمة، ومكاتب الشهر العقاري، لحرصه على ترسيخ دولة القانون اتفاقًا مع أحكام الدستور التي أرست مبادئ الفصل بين السلطات، بما يتضمنه ذلك من إنفاذ العدالة على الجميع واحترام استقلال القضاء وصون حرمته.

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مبادرة صندوق تحيا مصر بوابة الفجر العشوائيات السيسي

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