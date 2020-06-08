بالأرقام.. ماذا قدم صندوق تحيا مصر خلال 6 سنوات؟ (فيديو)

قال محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق بدأ بفكرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث تبرع بنصف راتبه الشهري لصالح الصندوق كبداية ودعوة للمصريين للمشاركة في أكبر صندوق للتكافل والتضامن بين المواطنين وبعضهم.





وأضاف "مختار"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في تغطية خاصة تقدمها قناة "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن الصندوق خلال السنوات الماضية عمل على أكثر من محور أهمها الرعاية الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان للقضاء على قوائم انتظار فيروس "سي" وتوفير العلاج لكل المرضى التابعين للفئات الأولى بالرعاية فضلًا عن المشاركة في الحملة الإيجابية "100 مليون صحة، وحملة "مكافحة مسببات ضعف وفقدان الأبصار" مستهدفة 7 ملايين مواطن علاوة على مبادرة لإحالة وتجديد أجهزة الغسيل الكلوي ضمن مبادرة مدعومة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وحول مستوى التنمية العمرانية، قال إن مدينة "تحيا مصر"هي أكبر تجمع عمراني؛ حل مشكلة مناطق مهددة للحياة؛ حيث ضم 18 ألف وحدة سكنية بملاعب ومدارس، معلقا: "نستهدف الجيل الجديد.. عشان يعرف الدولة بتعمل ايه".





ونوه المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر إلى أن الصندوق قام بتدشين مدن بشائر الخير المرحلة الاولى والثانية والثالثة لسكان العشوائيات.







