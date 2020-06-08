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مشرف مستشفيات عزل الدلتا: كورونا في مرحة الانتشار.. والكمامة قارب النجاة

الإثنين 08/يونيو/2020 - 06:33 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال الدكتور أحمد شوقي، المشرف الإقليمي على "مستشفيات كورونا" بمحافظات الدلتا، إن البرتوكول العلاجي لفيروس كورونا لا يختلف من محافظة لمحافظة، لافتًا إلى أن بروتوكول العلاج مصري يغطي كل المحافظات.

وأوضح "شوقي"، خلال مداخلة مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، مذاع على فضائية "دي إم سي"، أن ازيادة أعداد الإصابات حاليًا تربسبب الدخول في مرحلة انتشار الفيروس؛ حيث أن العدوى أصبحت من المكان وليست من الأفراد، أي لا أحد يستطيع تحديد مكان العدوى.

وأضاف أنه أصبح هناك نسبة من الالتزام بين المواطنين، ولكن هناك بعض العادات السيئة التي تحتاج إلى تصحيحها، معلقًا: "التزام الفرد سيجعلنا نتخطى هذه المرحلة، والكمامة عي قارب النجاة".


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 34079 حالة من ضمنهم 8961 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1237 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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