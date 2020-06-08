بيشكتاش يقترب من التعاقد مع بديل "النني"

كشفت تقارير صحفية تركية اليوم أن الدولي المصري محمد النني بات قريبا من العودة لصفوف أرسنال الإنجليزي في الموسم المقبل بعد خطوة جديدة من نادي بيشكتاش الذي أعير إليه هذا الموسم.





وانتقل النني إلى بيشكتاش التركي قادما من صفوف أرسنال الإنجليزي على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.





ووفقا لما ذكرته صحيفة "الصباح" التركية اليوم فإن نادي بيشكتاش اتجه نحو توم كارول نجم توتنهام الإنجليزي السابق من أجل التعاقد معه ليكون البديل المثالي للفرعون المصري.





وتغير مسار النني الذي كان قريبا البقاء في بيشكتاش خاصة في ظل وجود بند في عقد الإعارة يتيح بشراء اللاعب في الصيف، لكن النجم المصري دخل في خلاف مع الفريق التركي بسبب مطالبة الأخير بتخفيض رواتب اللاعبين.





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انضم "النني" لصفوف نادي بشكتاش التركي خلال فترة الإنتقالات الصيفية 2019 لمدة موسم على سبيل الإعارة، وذلك بحثا عن المشاركة بشكل منتظم في المباريات، بعد ابتعاده عن التشكيلة الأساسية لفريق أرسنال الإنجليزي.





خاض محمد النني 28 مباراة مع فريق بشكتاش التركي في مختلف البطولات، بإجمالي دقائق لعب فعلية بلغت 2350 دقيقة، صنع هدفين، ولم يسجل أي أهداف، وحصل على 8 بطاقات صفراء، وتعرض للطرد مرة وحيدة.





شارك "النني" في 19 مباراة مع بشكتاش في بطولة الدوري التركي، بإجمالي دقائق لعب فعلية بلغت 1676 دقيقة، صنع هدفين، حصل على 6 بطاقات صفراء، وبطاقة حمراء وحيدة.





بينما خاض نجم الفراعنة 6 مباريات مع بشكتاش في الدوري الأوروبي بواقع 404 دقيقة لعب، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، وشارك في 3 مباريات بكأس تركيا بواقع 270 دقيقة، وكانت محصلة مشاركته بطاقة صفراء وحيدة.





وكان فريقه بشكتاش يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 44 نقطة بفارق 9 نقاط عن طرابزون سبور المتصدر، وذلك قبل توقف النشاط الرياضي هناك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.





بينما ودع فريقه منافسات النسخة الحالية من بطولة الدوري الأوروبي، من دور المجموعات، بعدما تذيل ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، جمعها من 5 هزائم، وانتصار وحيد.



