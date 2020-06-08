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الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة لمدة 48 ساعة

الإثنين 08/يونيو/2020 - 06:24 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد غدا الثلاثاء ولمدة 48 ساعة حيث تشهد حالة الطقس ارتفاعا في الحرارة عن المعدلات الطبيعية مع ارتفاع في الرطوبة، مما يؤدي الي زيادة الاحساس بالحرارة.

وأكدت الهيئة في بيان، أن طقس غدا الثلاثاء مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يكون لطيف على السواحل الشمالية.

وأوضحت الهيئة، أن جنوب الصعيد سيسوده طقس شديد الحرارة، بينما يكون معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر. 

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، التي تتمثل في شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري مصحوبة برياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والوجه البحري.

ومن جهتها، حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الخروج وقت الظهيرة وعدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشارت الهيئة إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة غدا الثلاثاء القاهرة الكبرى العظمي 34 والصغرى 20، والوجه البحري العظمي 33 والصغرى 19، والسواحل الشمالية الغربية العظمي 26 والصغرى 20، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمي 28 والصغري19، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمي 32 والصغرى 25، وشمال الصعيد العظمي 35 والصغرى 23، وجنوب الصعيد العظمي 42 والصغرى27.

ومن المتوقع أن يشهد طقس اليوم الاثنين، طقس حار على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس لطيف.

فيما يشهد جنوب الصعيد، طقس شديد الحرارة، بينما مائل للبرودة على معظم الأنحاء لطيف على جنوب الصعيد

وتكون ظواهر الجوية اليوم الاثنين، والتي تتمثل في شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري، مصحوبة برياح معتدلة على معظم الأنحاء تنشط أحيانا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

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موجة شديدة الحرارة طقس الثلاثاء طقس درجات الحرارة بوابة الفجر الفجر الأرصاد

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