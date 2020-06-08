Advertisements

الزمالك يرفض رحيل زيزو

الإثنين 08/يونيو/2020 - 05:59 م
أحمد سيد زيزو
أحمد سيد زيزو
حسام مجدي

استقر نادي الزمالك في الساعات القليلة الماضية على مصير أحمد سيد زيزو نجم وسط الفريق خلال الفترة القادمة.


وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى موافقة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على رحيل أحمد سيد زيزو خلال فترة الانتقالات الصيفية.


وتلقى زيزو في الفترة الأخيرة العديد من العروض الأوروبية بخلاف بعض العروض الخليجية للتعاقد مع في الصيف القادم.


ونفت قناة نادي الزمالك الرسمية كل الأخبار المتداولة مؤخرًا حول احتمالية رحيل أحمد سيد زيزو عن صفوف القلعة البيضاء في نهاية الموسم الجاري.


وأكدت قناة الزمالك أن الزمالك يرفض نهائيا فكرة رحيل زيزو عن الفريق بعد المستوى المميز الذي ظهر به اللاعب في الموسم الحالي.


كما طالب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الأبيض إدارة النادي بعدم التفريط في خدمات زيزو في الصيف القادم مؤكدا أنه يعتمد عليه بشكل أساسي في الفريق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الصفوف الزمالك الإنتقالات الصيفية أخبار الزمالك

أخبار تهمك

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة 10 آلاف جنيه

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار رئيس الجمهورية: إنتاج لقاح ضد كورونا في سبتمبر المقبل (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ يوم

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. النائب العام يتخذ قرارات مهمة للتصدي لجرائم البناء بدون ترخيص

منذ ساعة

كارتيرون يستقر على أسماء المعارين العائدين إلى الزمالك

منذ ساعتين و 10 دقيقة

شاهد.. زفة حسن شاكوش في شوارع بولاق الدكرور (فيديو)

منذ ثلث ساعة

الأهلي يجدد مفاوضاته لضم سيرينو

منذ 37 دقيقة

تفاصيل أول لقاح ضد كورونا بالاستنشاق (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على سبب سحب "التاميفلو" من بروتوكول علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

بيان عاجل لتأجيل امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

الزمالك يحسم موقفه من رحيل جنش

الزمالك يرفض رحيل نجمه

الثنائي العربي أبرزهم.. 4 زملكاوية مرشحون للاحتراف الأوروبي

نجم الزمالك يرفض العروض الخارجية من أجل الاستمرار مع الأبيض

الزمالك يكشف حقيقة رحيل أوناجم

الأهلي يكشف حقيقة العروض المقدمة لـ"معلول"

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:28 م

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

08:50 ص

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

12:50 م

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

09:19 ص

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

09:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن