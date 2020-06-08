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نجم أياكس يوجه ضربة قاتلة لأحلام برشلونة

الإثنين 08/يونيو/2020 - 05:09 م
ديست
ديست

كشفت تقارير صحفية صحفية فرنسية اليوم الإثنين إن نجم أياكس أمستردام الهولندي ، الأمريكي سيرجينو ديست وجه ضربة قاتلة لأحلام برشلونة في الحصول عليه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

ووفقا لموقع "le10sport" الفرنسي، اليوم الاثنين، فإن ديست غير متحمس لفكرة اللعب في صفوف برشلونة، لرغبته في التألق داخل الملاعب الألمانية مع بايرن.

 

وتبلغ القيمة السوقية للظهير الأيمن نحو 40 مليون يورو في الوقت الحالي.

 

كما رفض اللاعب الشاب أيضا التوقيع لصالح باريس سان جيرمان، لعدم اقتناعه بخيار اللعب في الدوري الفرنسي خلال السنوات القادمة.

 

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من جانبه ، حدد نادي إنتر ميلان الإيطالي مطالبه بشأن التخلي عن المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لصفوف نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

وقال موقع إنتر ميلان نيوز الإيطالي:" ادارة إنتر تريد مبلغ قدره 90 مليون يورو بالإضافة إلي لاعب نادي برشلونة الاسباني جونيور فيربو مقابل بيع المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لصفوف النادي الكتالوني الصيف المقبل".

 

وأضاف الموقع الإيطالي:" علي الجانب الآخر تخطط إدارة نادي برشلونة الاسباني بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو لتقديم مبلغ 75-80 مليون يورو بالإضافة إلي اللاعب فيربو لكن نادي إنتر ميلان الإيطالي يُقيمه بمبلغ 21 مليون فقط".

 

بينما طمأن نادي برشلونة الاسباني وكيل المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي أن الاتفاق بين البارسا و الأنتر سيتم بشأن اللاعب الذي سيحصل على 12 مليون يورو بالإضافة مكافآت مع نادي برشلونة الاسباني عندما ينضم لصفوف الفريق هذا الصيف.

 

 

 

 

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رياضة ديست برشلونة اياكس الصفوف الإنتقالات الصيفية

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