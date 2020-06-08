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رابط منصة ثانوية نت لمراجعات الثانوية العامة 2020 لجميع المواد موقع "thanaweya"

الإثنين 08/يونيو/2020 - 05:07 م
منصة ثانوية
منصة ثانوية
رابط منصة ثانوية نت لمراجعات الثانوية العامة 2020 لجميع المواد موقع "thanaweya"

لقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إطلاق منصة إلكترونية للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة ” علمي وأدبي”، وصرحت أن رابط منصة ثانوية نت متاحة بدأ من اليوم وحتى تاريخ يوم 21 يوليو، ومن خلال تلك المنصة الإلكترونية يستطيع طلاب الثانوية العامة مراجعة جميع المواد الدراسية الممتحنة وفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2020 المعدل المطروح سابقا، وفي ظل اقتراب امتحانات الثانوية العامة أعلن الدكتور ” طارق شوقي ” أن جميع اللجان الامتحانية لطلاب الثانوية العامة تم تجهيزها بكل دقة لحماية كل من الطلاب والمعلمين المشرفين على اللجان مع مراعاة الاحتفاظ بمسافة التباعد بين الطلاب.


رابط منصة ثانوية دوت نت للمراجعات النهائية للثانوية العامة 2020

ننشر رابط منصة ثانوية. نت لجميع الطلاب بالثانوية العامة وفروعها، حتى يتاح لهم البدء في مراجعة جميع المواد الدراسية قبل انطلاق الامتحانات الأيام القادمة، وسوف نتعرف على كيفية التسجيل بمنصة ثانوية نت خلال السطور القادمة، حيث أن المنصة الإلكترونية لمراجعات النهائية للثانوية العامة يمكن التسجيل بها من خلال الفيس بوك أو جوجل بالإيميل والباسورد الشخصي لكل طالب.


منصة ثانوية. نت 2020 thanaweya.net

تعد منصة ثانوية، أفضل المنصات الإلكترونية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم حتى يتمكن الطالب من مراجعة المواد بدأ من اليوم وحتى ليلة الامتحان بكل سهولة دون الحاجة إلى الدروس الخصوصية.

ولقد وضحت الدكتور طارق شوقي بعض النقاط حول الجدول المعدل للثانوية العامة، وخاصة للمواد الدراسية ” التربية الدينية والإحصاء والاقتصاد  والتربية الوطنية، التي يتم تأديتها من خلال المنزل، وليس من اللجان الامتحانية.

رابط منصة ثانوية نت لمراجعات الثانوية العامة 2020 لجميع المواد موقع "thanaweya"

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