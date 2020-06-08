سبحان مغير الاحوال.. تداول صور نادرة للديفا سميرة سعيد

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدد من الصور النادرة للفنانة سميرة سعيد، والتي ظهرت فيها بإطلالات مختلفة من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب بتغير مظهرها بشكل مختلف وجذاب.



وظهرت سميرة سعيد في كل عمر لها بلوك مختلف يتناسب مع موضة هذا الوقت من الزمن، ولم يصدق البعض أن هذه الصور للديفا سميرة سعيد بسبب اختلاف مظهرها على ما هي عليه الآن، وذلك بالرغم من تألقها في كل وقت.



وكانت "سعيد" في بعض الصور التي أخذت اللون الأبيض والاسود فقط أثناء طفولتها،وظهرت بصورة تجمعها مع زوجها رجل الأعمال مصطفى النابلسي بعد انفصالها من هاني مهنا،وجمعتها الصورة أيضا بنجلها شادي وهو ابنها الوحيد.



يذكر أن آخر أعمال الديفا سميرة سعيد غنائها تتر مسلسل "لما كنا صغيرين"،والذي حقق نجاحا كبيرا في شهر رمضان الكرين وشارك في هذا العمل عدد من الفنانين منهم ريهام حجاج وخالد النبوي ومحمود حميدة.



والجدير بالذكر أن سميرة سعيد تستعد لتسجيل أغنية من ألبومها الجديد تحمل اسم "قط وفار" وهي من كلمات عبد الحميد الحباك، وألحان إيهاب عبد الواحد