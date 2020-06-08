Advertisements

تقارير دولية: قطر تتسبب في انتشار فيروس كورونا بسيرلانكا

الإثنين 08/يونيو/2020 - 03:25 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

تسبب الطيران القطري، في تفشي وباء فيروس كورونا في دولة سيرلانكا، وذلك بعد تورط الخطوط القطرية في إعادة أكثر من 150 عاملاً مصابا بالفيروس، حسبما ذكرت تقارير صحفية دولية.

 

بحسب التقارير الدولية، أكد وزير الصحة السيرلانكي، بافيترا وانارالاتشي، أن 150 من أصل 270 من العائدين من قطر وصلوا كمرضى بفيروس كورونا المستجد .

 

وأوقفت الحكومة السيرلانكية، منتصف مايو الرحلات الجوية القادمة من دولتي قطر والكويت بعد إكتشاف إصابة العاملين العائدين من تلك الدولتين بفيروس كورونا المستجد.

 

ولفتت التقارير الدولية، إلى أن الخطوط الجوية القطرية تتحمل مسؤولية انتقال هذا الفيروس بعد إكتشاف عدم إتخاذها لاي إجراءات إحترازية وتدابير للوقاية من هذا الفيروس.

 

ويوم الثلاثاء الماضي، أوقفت اليونان، رحلات الطيران الجوي من وإلى قطر، بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة 12شخصا على متن طائرة قادمة من الدوحة بفيروس كورونا المستجد.

 

وكان الركاب المصابون على متن طائرة تقل 91 شخصا من الدوحة لأثينا، ووصلت يوم الاثنين، وقالت السلطات إن فحوصا أجريت وتم اصطحاب الحالات إلى فندق لأجل الحجر الصحي

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصابين بفيروس كورونا قطر فيروس كورونا اليونان

أخبار تهمك

مستشار رئيس الجمهورية: إنتاج لقاح ضد كورونا في سبتمبر المقبل (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إنتاج "دواء" لعلاج فيروس كورونا رسميا في هذه الدولة أغسطس المقبل

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل من اللجنة العلمية لكورونا لفاقدي حاستي الشم والتذوق (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تفاصيل أول لقاح ضد كورونا بالاستنشاق (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

موراتا يهدي لاوتارو مارتينيز لبرشلونة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ يوم

تعرف على سبب سحب "التاميفلو" من بروتوكول علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة 10 آلاف جنيه

منذ ساعتين و 28 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

بيان عاجل لتأجيل امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

ليس إكرامي أو عمار.. بيراميدز يقترب من ضم نجم جديد في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

مضيفة بالخطوط السعودية تستغيث باكية بعد إصابتها في تفجيرات سريلانكا

خدع شعبه.. كيف تستر "تميم" على انتشار فيروس كورونا؟

مصر ترفع درجة الاستعداد القصوى ضد كورونا.. وتعتيم قطري على تفشي الفيروس

الرباعي العربي vs قطر.. بين مكافحة كورونا وإهمال الدوحة

إلغاء مؤتمر الدفاع البحري في قطر بسبب كورونا

بريطانيا: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 456

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:28 م

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

12:50 م

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

08:50 ص

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

09:09 ص

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

09:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن