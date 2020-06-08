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فاو: ارتفاع معدل استهلاك الأسماك في العالم بسبب كورونا

الإثنين 08/يونيو/2020 - 02:52 م
بوابة الفجر
كشفت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة اليوم عن تزايد أعداد مستهلكى الأسماك في العالم، مشيرة إلى أن الاستهلاك العالمي ارتفع في عام 2018 إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، وهو 5ر20 كيلوجراما للفرد سنويا.


وبحسب "الألمانية" قالت المنظمة إن جائحة كوروناأسفرت عن انخفاض بنسبة 5ر6% في أنشطة الصيد العالمية، وسط قيود النقل ونقص العمالة وانخفاض الطلب.


وأوضحت المنظمة في إصدار عام 2020 من تقرير "حالة المصائد السمكية والزراعة في العالم" إن هذا الرقم "مرشح للزيادة في العقد المقبل، مما يؤكد دوره الحاسم في أمن الغذاء العالمى والأمن الغذائي".


وصنفت فاو كل من بنجلاديش وكمبوديا وجامبيا وغانا وإندونيسيا وسيراليون وسريلانكا "والعديد من الدول النامية من الجزر الصغيرة" على أنها الدول ذات الأنظمة الغذائية الأكثر اعتمادا على الأسماك.


وبلغ الإنتاج العالمي من الأسماك نحو 179 مليون طن في عام 2018، منها156 مليون طن للاستهلاك البشري، ومع الحصول على 46% من الانتاج من تربية الأحياء المائية. وقالت المنظمة إن الصين هي أكبر منتج ومصدر للأسماك.


وتمت الإشارة إلى الإفراط في صيد الأسماك كمشكلة لأكثر من ثلث الأرصدة السمكية، وكانت المشكلة شديدة بشكل خاص في البحرين المتوسط والأسود، وكذلك في جنوب شرق المحيط الهادئ وجنوب غرب المحيط الأطلسي. ومع ذلك، تردد أن الإفراط في صيد أسماك التونة قد انخفض بشكل ملحوظ.

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