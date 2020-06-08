نعود للحياة الطبيعية تدريجيًا.. أبرز تصريحات وزيرة الصحة بشأن كورونا

اتصفت تصريحات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بالجريئة، حول الوضع الصحي في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد 19)، مع المراهنة على وعي الشعب المصري، باتباع الإجراءات الاحترازية الجديدة، حتى العودة للحياة الطبيعية تدريجيًا.





بروتوكول علاج كورونا





وتحدثت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن بروتوكول العلاج المتبع لعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا، قائلةً؛ إن الوزارة قررت تثبيت عقار هيدروكسي كلوروكين ضمن البرتوكولات المتعلقة بعلاج فيروس كورونا.





البلازما للحالات الحرجة





وأضافت "زايد"، أنه تم تحديث البروتوكول العلاجي المصري ليلحق به استخدام بلازما الدم للمتعافين من الفيروس، للحالات الحرجة وجايب معاها نتائج قوية جدا.





لقاحات تحت التجارب





وحول اكتشاف لقاح لعلاج كورونا، أكدت أن جميع اللقاحات والعقاقير الخاصة بالقضاء على فيروس كورونا مازالت تحت التجارب ولم يتأكد نجاح أيا منها، بينما تظل مصر ضمن المحاولات البحثية لاعتماد لقاح معين فور ثبوت مدى جدواه لمصابي فيروس كورونا.





العودة للحياة الطبيعية





دائمًا ما تراهن الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، على وعي الشعب المصري في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، قائلة: بات من الضروري على كافة المواطنين اتباع الإجراءات الاحترازية من ارتداء واقي الوجه، مؤكدةً أن مصر حاليا تتجه نحو الحياة الطبيعية بشكل 100%.





وأوضحت أنّ مصر فرضت حظرًا جزئيًا وصفته بـ"الفعال جدا"، متابعة، "فيه دلوقتي فتح تدريجي بمعايير ارتداء الماسكات وغسيل اليد والمطهرات لحماية المجتمع".





قوائم الانتظار





وعلى جانب آخر، أوضحت زايد، أن الوزارة تعمل على إنهاء قوائم الانتظار حتى بعد انتشار فيروس كورونا في مصر، مشيرة إلى أنه حتى الآن تم تخطي عتبة الـ460 ألف حالة تم علاجها بما يقرب من 8 مليارات جنيه في 11 تخصصا مختلفا.





100 مليون صحة





وبشأن مبادرة 100 مليون صحة، قالت وزيرة الصحة، سيذكرها التاريخ في مصر والعالم، احنا في 7 شهور كشفنا على أكثر من 70 مليون مواطن وأدناهم العلاج بمنظومة مميكنه كاملة"، مشيرة إلى أنه المبادرة جاءت كنقطة تحول في المنظومة الصحية كأحدى مبادرات الصحة العامة كجزء هام في ملف الصحة في مصر.





علاج الأفارقة





وفي هذا الصدد، قالت زايد، إن الوزارة تعمل على علاج المواطنين الأفارقة بعدد من الدول الأفريقية، كما تم إنشاء مراكز كثيرة لعلاج فيروس سي على أراضيهم، متابعة، منذ أسبوع تم مد 6 دول أفريقية معونات لمواجهة فيروس كورونا تتمثل في أطنان كثيرة من المطهرات والعقاقير.





تصنيع مشتقات البلازما



