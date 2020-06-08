فريق هندسة الأزهر يصنع كابينة تعقيم ذكية لمواجهة فيروس كورونا

أعلنت جامعة الأزهر، أن فريق بكلية الهندسة تمكن من تصنيع أول كابينة تعقيم ذكية بمبني الأمانة العامة للجامعة بحضور ومتابعة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر ورئيس لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط والمشرف العام على قطاع المستشفيات.





وشارك رئيس الجامعة في ورشة العمل التي جمعته بفريق التصميم للكابينة الذكية، وقد طرح عددا من الأسئلة حول كابينة التعقيم الذكية كونها ليست للتعقيم فقط بل تحمل مزايا عديدة، من هذه الأسئلة: ماذا لو كان الزائر مريض محتمل بفيروس كورونا فكيف يمكن الكشف عنه وتنبيهه وعدم اختلاطه بالجامعة؟ كذلك ما هي وسائل الاستدلال عن ذلك؟ وكيفية تعامل الكابينة مع حالة الزائر؟ أيضا الكابينة تعمل على تطهير الزائر بالكامل ولكن ماذا عن اليدين حيث أنه سوف يستخدم يديه في كافة إجراءات التعامل؟.





وحث رئيس الجامعة خلال متابعته لمراحل تنفيذ هذا الإنجاز الوقائي الكبير على مراعاة الجانب الجمالي للكابينة بجانب الجانب التقني، على أن تعبر هذه الكابينة عن جامعة الأزهر وعن لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كذلك أن تكون الكابينة صديقة للبيئة، فلا ينتج عنها أي مصادر للتلوث السمعي أو البصري ولا احتمالية نقل العدوى.





من جانبه أوضح الدكتور الجندى شاكر، رئيس قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة ورئيس الفريق، أن الكابينة تميزت بعدة مميزات منها: تعقيم ذاتي ذكي لليد بدون تلامس، وقياس ذاتي لدرجة حرارة ذكي للزائر وبدون تلامس باستخدام حساسين للحرارة والمسافات، مع جهاز تحكم يضم وحدة تصوير للزائر المحتمل إصابته بفيروس كورونا تظهر صورة الزائر على شاشة مع حفظ الصورة في ذاكرة إلكترونية، بالإضافة إلى جهاز إنذار صوتي ومرئي للتعريف بالمصاب المحتمل، إضافة إلى وجود وحدة تعقيم ذاتي تضم عدة مخارج لتعقيم الزائرين تغطي كافة إجزاء الجسم دون عمل تشويه للملابس.





وأشار إلى أنه يوجد للكابينة نموذجين أحدهما مصنوع من الإستيل المدهون إلكتروستاتیك والمقاوم للصدأ والتآكل، والآخر من الألمونيوم الجيد، كما أن الوحدتان خفيفة وسهلة الحمل وآمنة وفعالة، يعمل التعقيم داخلها بدون أي تلامس مع جسم الإنسان.





كما أن التصميم يحتوي على نموذجين للتعقيم أحدهما باستخدام طلمبات المياه والآخر باستخدام ضاغط موزع الهواء لكي تناسب جميع أجواء الاستخدام سواء كان متوسط وكثيف الزيارات، وتحتوي على خزان مادة التعقيم بسعة ٦۰ لتر وبالتالي يمكنه تعقيم ٦۰۰۰ شخص، مع إمكانية ضبط معدل التعقيم بحیث یتم خلال ۳ أو ٥ أو ۷ أو ۱۰ ثواني، وكذلك ضبط توزیع رذاذ سائل التعقيم على كامل مساحة الوحدة، كما أن الكابينة بها عداد إلكتروني لعدد الزائرين (عد المعقمين).



