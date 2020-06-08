البابا تواضروس يهنئ السيسي بمرور 6 سنوات على توليه الحكم

تقدم البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة مرور ٦ سنوات على توليه مقاليد الحكم.

وكانت التهنئة كالآتى:





بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أقدم لسيادتكم وللشعب المصري التهنئة بمرور ٦ سنوات لتلبية سيادتكم نداء الشعب المصري لتعبر بالبلاد إلى بر الأمان في وقت عصيب مر به الوطن، حملتم فيه على عاتقكم مسؤولية ضخمة، وواجهتم تحديات جسام داخليًّا وخارجيًّا وخضتم معارك حاسمة ضد الإرهاب والفساد.





وتابع البابا: ست سنوات تعمل وتبني بالمشروعات القومية العملاقة في كافة المجالات التي تخدم مصالح أجيال وأجيال من المصريين.





واختتم: فكانت الثمار تماسك الدولة ورعاية وبناء الإنسان المصري وبسط قيم المواطنة، إذ صار المصري يفتخر بمصريته، لقد سطرت بحروف من نور حقبة هامة في التاريخ المصري وسيذكر التاريخ أنه في عهد سيادتكم تم إصلاح وإعادة بناء وطن.





وتبدأ الكنيسة اليوم صوم الرسل ومدته ٣٣ يوم وهو أول صوم صامته الكنيسة المسيحية الأولى وذلك بعد حلول الروح القدس يوم الخمسين، وذلك أستعداد للخدمة المقدسة بالكرازة بالأنجيل وبالبشارة المفرحة وبقيامة السيد المسيح من بين الأموات للخليقة كلها وذلك حسب المعتقد المسيحى، فكيف تعيش الكنيسة صوم الرسل فى زمن تفشى كورونا.





تعمل الكنيسة منذ بداية أزمة كورونا بالعديد من الإجراءات الاحترازية، أما وعن صوم الرسل فسيقوم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بتقديم حلقات برنامجه "معا بنفس واحدة"، الذى تبثه صفحة المتحدث الرسمى للكنيسة اونلاين على أن يستمر قداسة البابا فى تقديم البرنامج طوال فترة صوم الرسل وصولا إلى عيد الرسل.









وكانت الكنيسة قد سمحت للأساقفة بإقامة قداس استثنائي يتضمن 6 كهنة فقط احتفالا بعيد العنصرة وتعيش الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حاليًا فترة الخماسين المقدسة، والتى تستمر حتى عيد العنصرة والذي يحل اليوم الأحد ثم تبدأ بعدها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الرسل والذي يبدأ في 8 يونيو الجاري ويستمر شهرا كاملا حتى 12 يوليو المقبل؛ وتنتهي بعيد القديسين بطرس وبولس الرسول.



