دبلوماسي سابق: السياسة الخارجية المصرية استعادت قوتها في عهد السيسي

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن سياسة مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تبنت محاربة الإرهاب والفكر المتطرف ودعم الدولة الوطنية ومساندة مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فضلا عن تعزيز الشراكات بين دول العالم الثالث والدول المتقدمة والمؤسسات الدولة الاقتصادية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.





وأضاف "هريدي"، خلال حواره مع الإعلامية رشا مجدي بتغطية خاصة لمرور 6 سنوات على حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر، والمذاعة عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الاثنين، أن مصر في عهد الرئيس السيسي عملت على تمكين المرأة والشباب.





وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن السياسة الخارجية المصري تقف على أرض صلبة واستعادت قوتها وتأثيرها، بدليل إجراء اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء الإيطالي والرئيس السيسي عقب مبادرة إعلان القاهرة حول ليبيا.





ونوه "هريدي"، بأن تحركات الرئيس الخارجية لم تكن في إطار الدبلوماسية الثنائية فقط خلال السنوات الماضية بل متعددة الأطراف، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك في كافة اجتماعات مجموعة العشرين المتعلقة بالقارة الأفريقية خلال السنوات الماضية.





ومن الجدير بالذكر أنه بعد مرور ٦ سنوات على تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، حكم مصر، فقد شهدت الدولة عصرا جديدا من النهضة الشاملة في مختلف المجالات والأنشطة، بعد عام مظلم فشل فيه مخطط جماعة الإخوان الإرهابية بقيادة الرئيس المعزول، في إسقاط مؤسسات الدولة، ولعل من أبرز الانتهاكات التي مثلت تعدي سافر وغاشم على السلطة القضائية، حصار المحكمة الدستورية العليا، في سابقة لم تحدث من قبل، إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود من منصبه وتعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان، وهو القرار الذى قابله النائب العام الأسبق بالرفض، حيث تمسك بالبقاء في منصبه مؤكدا عدم دستورية وقانونية عزله.



