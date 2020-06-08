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6 سنوات في حكم السيسي.. سمير راغب: أعاد العلاقات المصرية الأفريقية إلى قوتها

الإثنين 08/يونيو/2020 - 02:15 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، إن تجربة مصر في إفريقيا ناجحة للغاية، وحظت بإشادة كبيرة من جميع دول العالم، بسبب الاهتمام الكبير الذي تلقته مختلف الدول الأفريقية من مصر، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائمًا ما يتحدث في زياراته للدول الأوروبية والأسيوية، عن أفريقيا كحديثه عن مصر، وهو ما جعل لإفريقيا اتحادًا حقيقيًا وليس افتراضيًا.

وأضاف "راغب"، خلال حواره مع الإعلامية رشا مجدي بتغطية خاصة لمرور 6 سنوات على حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر، والمذاعة عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الاثنين، أن العلاقات المصرية الأفريقية وصلت إلى أقصى درجة من الضعف عام 2013، مشيرًا إلى أن مصر استعادت علاقتها مع أفريقيا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدما أدرك العالم أن 30 يونيو ثورة شعبية قامت بإرادة شعبية، مؤكدًا أن الرئيس السيسي عمل على إعادة مصر إلى القارة السمراء كي تصبح بوابة حقيقية لها.

وأوضح "راغب"، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، أن من بين الملفات الناجحة التي أدارتها مصر هو ملف الشباب، عندما أطلق الرئيس مؤتمر الشباب الدولي في وقتٍ سابق، وهذه المؤتمرات نجحت بشكل كبير للغاية، وأثرت بشكل إيجابي على الشباب.

وأكد رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، أن مصر اتخذت خطوات عاقلة للغاية فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي، أبرزها دخول البنك الدولي، خاصة وأن مشروع سد النهضة يتوقف على قرض من البنك الدولي، مشيرًا إلى أن إثيوبيا في حاجة لمصر في حالة إذا كانت ترغب في عمل مصالح حقيقية بالفعل.

ونوه "راغب"، بأن المبادرة المصرية الخاصة بأزمة ليبيا تحت عنوان "إعلان القاهرة"، لم تخلق من عدم، وبنيت على القمم الدولية السابقة، والمبادرات السابقة أيضًا بما فيها الرؤية الليبية، لافتًا إلى أن كل الدول دافعت عن المبادرة المصرية، لأنها لا تتعارض معهم، فضلًا عن أن هذه المبادرة بها خارطة طريق"، موضحًا أن هذه المبادرة أيضًا تهدف لإسقاط السراج بطرق شرعية بعيدًا عن الميليشيات الإرهابية، بالإضافة لطرد الاحتلال التركي من الأراضي الليبية والمرتزقة التي ترسلها إلى ليبيا".

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