بـ5 كيلو مخدرات.. سقوط 46 ديلر في الجيزة

في حملة أمنية وجهتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط المخالفات القانونية والخارجين على القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة، تم ضبط 46 ديلر.





وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس، واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.





وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 46 قضية إتجار، و46 متهما، 2 تعاطي، و2075 جرام حشيش، و452 قرصا مخدرا، و1034 جرام الهيروين، و680 جرام الشادو، و150 جرام آيس، و1070 جرام استروكس، و 60 بودر.

وفي مجال قضايا الأسلحة النارية ضبط عدد من تجار الأسلحة النارية، عثر بحوزتهم بندقية خرطوش بامب اكشن عيار 12 مم، و3 طبنجات، و8 فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 مم، و16 طلقة مختلفة الأعيرة.





وفي السياق نفسه، وجهت الأجهزة الأمنية بالجيزة، في وقت سابق، حملات لمداهمة الأوكار الإجرامية، على مستوى المحافظة.

وأسفرت جهودها في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 34 متهما، و34 قضية إتجار وتعاطي، عُثر بحوزتهم على 1575 جرام حشيش، و124 جرام هيروين، و807 أقراص مخدرة، و1035 جرام الأستروكس، 100 جرام من الشادو.

وفي مجال قضايا الأسلحة تم ضبط 15 متهم، 15 قضية دفاع عن النفس، عُثر بحوزتهم على 12 فرد محلى الصنع 12 مم، بندقية خرطوش بامب أكشن عيار 12مم، 2 طبنجة عيار 9ملم، 26 طلقة مختلفة الأعيرة.