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عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

الإثنين 08/يونيو/2020 - 12:50 م
بوابة الفجر
محمد عصام

 تعلن وزارة  الكهرباء والطاقة المتجددة غدا في مؤتمر صحفي بحضور الوزير محمد شاكر، أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء التي سيتم تطبيقها في العام 2020-2021  اعتبارا من يوليو القادم.

 

وبدأت الوزارة من عام 2014 خطة لبدء رفع الدعم تدريجيا عن الكهرباء والطاقة، وكان من المستهدف أن تنتهي خلال خمس سنوات إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بإطالة تنفيذ الخطة لتصل إلى 8 سنوات لتقليل الأعباء على المواطنين خاصة خلال سنوات الإصلاح الاقتصادي.

 

وكان آخر زيادة في أسعار شرائح الكهرباء العام الماضي تراوحت بين 3.7% وحتى 39% لشرائح المنزلية، وتراوحت بين 6.6% إلى 21.7% بالنسبة للشرائح الكهرباء التجارية والصناعية.


وحول أخر مستجدات كورونا، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة.


وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافيًا.


وأضاف أنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.


وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.


وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.


وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 34079 حالة من ضمنهم 8961 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1237 حالة وفاة.

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