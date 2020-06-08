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إطلاق تطبيق "أبناء النور" لخدمة مدارس الأحد

الإثنين 08/يونيو/2020 - 12:43 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
أطلق قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تطبيق "أبناء النور" لخدمة مدارس الأحد، ودعا كافة كنائس الكرازة المرقسية بمصر والمهجر لاستفادة من امكانيات التى يتحها التطبيق.

ويوفر التطبيق الذي تديره منصة أبناء النور الإلكترونية العديد من الخواص الإلكترونية التي تسمح بتواصل الخدام مع مخدوميهم بأساليب تفاعلية.

وأطلق قداسة البابا المرحلة الثالثة من التطبيق الخدمي مطلع العام الجاري لخدمة كافة كنائس الكرازة المرقسية.

بينما أطلقت المرحلة الأولى منه بالتزامن مع احتفالات مئوية مدارس الأحد في يوليو 2018، وأطلقت المرحلة الثانية والتي شملت كنائس الإسكندرية في يناير 2019.

فى سياق آخر، بدأ الأقباط الأرثوذكس، اليوم الإثنين، صوم الرسل الذي يستمر لـ33 يومًا، وينتهي صباح الأحد الموافق 12 يونية المقبل.

يأتي ذلك الصوم هذا العام وابواب الكنائس مغلقة وبدون حضور شعبي، طبقًا لقرارات اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وتعليق كافة الطقوس والأنشطة الدينية بها لمنع التجمعات للحد من إنتشاء جائحة فيروس كورونا المستجد.
وصوم الرسل يأتي عقب عيد تذكار حلول القدس علي التلاميذ بعد صعود السيد المسيح والمعروف بـ " أحد العَنصرة"، وفقًا للعقيدة المسيحية الأرثوذكسية.

وتشير المراجع القبطية الى أن صوم الرسل هو من أقدم صوم عرفته الكنيسة المسيحية فى كل أجيالها، حيث أشار إليه المسيح بقوله، "ولكن حينما يرفع عنهم العريس فحينئذ يصومون"، وصام الآباء الرسل، كبداية لخدمتهم، حيث بدأوا بعد ذلك رحلة التبشير بالمسيحية فى كل العالم.

كان الأقباط قد احتفلوا اليوم بعيد حلول الروح القدس المعروف باسم عيد العنصرة، حيث سمحت الكنيسة للأساقفة بإقامة قداس استثنائي يتضمن 6 كهنة فقط احتفالا بالعيد وتعيش الكنيسة القبطية القبطية الأرثوذكسية، حاليًا فترة الخماسين المقدسة، والتى تستمر حتى عيد العنصرة والذي يحل اليوم الأحد ثم تبدأ بعدها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الرسل والذي يبدأ غدًا، ويستمر شهرا كاملا حتى 12 يوليو المقبل؛ وتنتهي بعيد القديسين بطرس وبولس الرسول.

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