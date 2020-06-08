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الصحة العمانية تسجل 604 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 08/يونيو/2020 - 12:37 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الاثنين، تسجيل 604 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السلطنة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، سجلت وزارة الصحة العمانية، 770 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مقابل 778 أمس الخميس، لترتفع الحصيلة إلى 15068 حالة.

 

وأوضحت الوزارة، أن 343 حالة تعود لعمانيين و427 لغير عمانيين، فيما بلغ إجمالي الوفيات 72 حالة بعد أن كان عند 67 في الإحصائية السابقة، وارتفع عدد المتعافين إلى 3451 حالة.

 

هذا وأعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عن تسجيل 127,1 ألف إصابة بفيروس كورونا في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة مع 130,4 ألف في اليوم السابق، لتبلغ الحصيلة 6 ملايين و639092.

 

وحسب إحصائيات الجامعة، فإن عدد المتوفين بالفيروس في أنحاء العالم وصل إلى 391249، فيما تماثل مليونان و872731 شخصا للشفاء منذ بداية الجائحة.

 

وتبقى الولايات المتحدة الدولة الأكثر إصابة بالفيروس مع مليون و872,6 ألف حالة، تليها البرازيل وروسيا، بينما صعدت البرازيل إلى المرتبة الثالثة من حيث عدد الوفيات (34021)، متجاوزة إيطاليا في قائمة تبقى على رأسها الولايات المتحدة (108211 وفاة) وبريطانيا (39987).

 

كما يواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

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فيروس كورونا عمان الصحة العمانية

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