Advertisements

الاعتداء على أمريكي أخر من أصول إفريقية في ولاية فرجينيا

الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:55 ص
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
وكالات

اعتدى شرطي في ولاية فرجينيا الأمريكية، على شاب من أصول إفريقية بالضرب، في حادثة مشابهة لتلك التي وقعت في ولاية مينيسوتا وأدت إلى مقتل جورج فلويد.

 

ويواجه ضابط شرطة في ولاية فرجينيا الأمريكية، اتهامات بالاعتداء والضرب، بعد أن صعق واعتقل رجلا من أصول إفريقية من دون أي مقاومة، وفقًا لشبكة "CNN" الأمريكية.

 

وكان رئيس الشرطة في مقاطعة فيرفاكس، نشر لقطات للحادث من كاميرا كانت مثبتة على جسده، واصفا أعمال الضابط بأنها "إجرامية".

 

ويراجع المحامي إدوار نيتال الذي يمثل الضابط المتهم، القضية وإنه "ليس من الحكمة أن يدلي بأي تعليق في هذا الوقت المبكر".

 

 وتم علاج الضحية في المستشفى وأطلق سراحه.

 

وشهدت الولايات المتحدة، احتجاجات تخللها عنف على مقتل الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد على يد شرطي في مدينة مينيابوليس، فيما قررت سلطات المدينة "تفكيك وإعادة بناء" شرطة المدينة.

 

ومن المقرر أن يمثل ديريك تشوفين الضابط الذي تسبب بمقتل فلويد للمرة الأولى اليوم الاثنين أمام القضاء بتهمة القتل.

 

وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه تحدث مع عائلة المواطن من أصول إفريقية، جورج فلويد، الذي توفي جراء احتجاز قاس من قبل عناصر في شرطة مينيسوتا .

 

وقد أعلنت إدارة السلامة العامة في ولاية مينيسوتا الأمريكية، توقيف ديريك تشوفين، ضابط الأمن، الذي ظهر وهو يعتقل جورج فلويد، المتوفى خلال عملية التوقيف العنيفة من طرف رجال الأمن.

 

وكان فلويد، وهو رجل أسود، توفى بعد أن ثبته ضابط أبيض على الأرض تحت ركبته، ما أثار مظاهرات ضد وحشية الشرطة والتمييز العنصري في المدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مقتل فلويد امريكا الشرطة الامريكية الاعتداء على امريكي

أخبار تهمك

"الصحة" تكشف عن استراتيجية جديدة في مواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 43 دقيقة

مستشار رئيس الجمهورية: إنتاج لقاح ضد كورونا في سبتمبر المقبل (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

أسامة كمال يفتح النار على المستشفيات الخاصة ومستغلي أزمة كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل من المحكمة بشأن دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل من اللجنة العلمية لكورونا لفاقدي حاستي الشم والتذوق (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ يوم

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 53 دقيقة

بعد "سلام من السعودية".. أديب يقترح تطبيق الفكرة في مصر (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل أول لقاح ضد كورونا بالاستنشاق (فيديو)

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. إنتاج "دواء" لعلاج فيروس كورونا رسميا في هذه الدولة أغسطس المقبل

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على سبب سحب "التاميفلو" من بروتوكول علاج كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 14 دقيقة

مولودية الجزائر يطلب التعاقد مع نجم الأهلي

منذ ساعة و نصف

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

ليس إكرامي أو عمار.. بيراميدز يقترب من ضم نجم جديد في الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

موضوعات متعلقة

ماذا يحدث في أمريكا.. أول احتجاجات في زمن كورونا

احتجاجات ضد عنف الشرطة تعمّ مدنا أمريكية عدة

أول تعليق من زوجة الشرطي الأمريكي المتهم بقتل "فلويد"

سقوط قتلى وجرحى في احتجاجات مدينة إنديانابوليس الأمريكية

عاجل.. الولايات المتحدة تفرض حظر تجوال في واشنطن لتزايد الاحتجاجات

حريق هائل بالقرب من البيت الأبيض

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:19 ص

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

08:50 ص

تعرف على سبب سحب "التاميفلو" من بروتوكول علاج كورونا (فيديو)

10:49 ص

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

01:03 ص

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

08:43 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين