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بالأسماء.. تأجيل نظر تجديد 49 متهما بـ"أحداث 20 سبتمبر" بالشرقية
الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:30 ص
مـروة هيـكل
قررت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات الزقازيق تأجيل نظر تجديد حبس 49 متهما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا المنسوخة من القضية رقم 1338 لسنة 2019، المعروفة بـ"أحداث 20 سبتمبر"، لجلسة 14 يونيو الجاري.
والمتهمون هم كل من:
1. اسامه ابو حطب (كفر صقر)
2. عبدالرحمن رافت (كفرصقر )
3. عبدالرحمن محمد احمد (بلبيس)
4. اسلام صبحى الشحات (الزقازيق)
5. معاذ محمد جوده البحراوى (الزقازيق)
6. ايمن احمد على محمد سعد أبوحماد
7. محمود عبد الله محمد اسماعيل أبوحماد
8. محمد فوزى أحمد أبوحماد
9. ايهاب احمد على محمد سعد أبوحماد
10. السيد احمد عبد القادر الرفاعى القرين
11. حمدى عبد المجيد عبد القادر رفاعى القرين
12. صبحى هاشم على حسين القرين
13. عبد الرحمن عبد الحميد مصطفى حجر ههيا
14. اسلام السيد حافظ السيد الابراهيمية
15. عمرو محمد احمد اسماعيل العقيد فاقوس
16. محمد صلاح فرج مرسى فاقوس
17. هانى صلاح الشحات عبده أولاد صقر
18. محمد عثمان محمد ابراهيم أولاد صقر
19. رضا عبد العال احمد الرفاعى أولاد صقر
20. محمد السيد العوضى أولاد صقر
21. فريد محمد محمد مصطفى أولاد صقر
22. السيد احمد متولى السيد شلبى أولاد صقر
23. محمد عبد الحميد عبد الفتاح جندية الزقازيق
24. شاكر فهمى عبد القادر كيلانى الزقازيق
25. احمد محمد الهادى محمد احمد الزقازيق
26. ربيع وحيد ابراهيم محمد الزقازيق
27. محمد معاذ محمد محمد على الزقازيق
28. عماد صابر فهمى عبد الرحمن الزقازيق
29. انس ممدوح مهدى الامام الزقازيق
30. محمد ناصر خليل خليل القلش الزقازيق
31. محمد خطابى السيد عبد الجواد منيا القمح
32. جوده عبد النبى على يونس الشافعى منيا القمح
33. خالد شعبان عزب فرحات منيا القمح
34. احمد اسلام عبد المنعم ابراهيم علم الدين منيا القمح
35. احمد محمد زكريا ابو العزم زقزوق بلبيس
36. وليد عبد النبى عبد الصادق عطيه بلبيس
37. رضا حسين حفنى عبد الفتاح بلبيس
38. محمود محمد حسن صبرى بلبيس
39. عمر مصطفى عمر حسن بلبيس
40. علاء محمد عبد الحى محمد عزت بلبيس
41. احمد السيد على خليل بلبيس
42. محمد عماد محمد السيد سيد احمد بلبيس
43. اشرف محمد عبد العزيز احمد الشبراوى بلبيس
44. توفيق النادى غريب محمد الشرقاوى بلبيس
45. محمد متولى على ابراهيم حجازى بلبيس
46. احمد رفعت امبابى محمد على العاشر
47. حماده عبد الجواد بيدق محمد العاشر
48. محمود محمد محمد الدماطى العاشر
49. جمال طلعت سعيد محمد العاشر
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين عدة تهم منها نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتظاهر بدون تصريح ومشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.
ووجهت النيابة لهم أيضا تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.
وكانت النيابة قد أعلنت في وقت سابق، أن النائب العام المستشار حمادة الصاوى أمر بإخلاء سبيل أعداد من المتهمين فى القضية؛ لثبوت تواجدهم بأماكن التظاهر وبين المتظاهرين دون قصد التظاهر خلال أحداث وقائع المظاهرات، كما أمر بإخلاء سبيل الأطفال والطلاب والنساء والشيوخ الذين ثبت تظاهرهم ولم يثبت ارتباطهم بدعوات الجماعات التى تستهدف هدم مؤسسات الدولة، "التماسًا للرأفة".
وكشف بيان سابق للنيابة في 26 سبتمبر، أنه في إطار التحقيقات الموسعة في التحريض على التظاهرات بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا لا يتجاوز ألف متهم من المشاركين فى تلك التظاهرات فى حضور محاميهم.
ولفت البيان آنذاك إلى أن بعض المتهمين اعترفوا خلال التحقيقات باشتراكهم فى تظاهرات ببعض المناطق بخمس محافظات، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم للتظاهر منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم فى التظاهرات إلى خداعهم من قبل صفحات أنشأت على مواقع التواصل الاجتماعى منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين للتظاهر واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى المظاهرات لمناهضته النظام القائم بالبلاد.
كما تضمنت اعترافات بعض المتهمين لقائهم بعناصر مجهولة بميدان التحرير تحرضهم على تصوير مشاهد من الميدان لبثها عبر قنوات فضائية مغرضة لتحريض المواطنين على التظاهر، كما أفصحت اعترافات متهمين آخرين عن اشتراك عناصر مسجلة جنائية وأخرى موالية لجماعة الإخوان بتلك التظاهرات.
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