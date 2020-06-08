تركيا تأمر باحتجاز 149 شخصا لصلتهم المشبوهة بجولن

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أمرت تركيا، اليوم الاثنين، باعتقال 149 شخصًا، معظمهم من قوات الأمن، بسبب صلات مشبوهة بالشبكة التي تقول أنقرة إنها دبرت انقلابًا فاشلًا في عام 2016، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول المملوكة للدولة.



نفذت السلطات حملة صارمة ضد المتابعين المزعومين لرجل الدين المسلم المتمركز في الولايات المتحدة فتح الله جولن منذ الانقلاب الفاشل في يوليو 2016، عندما قتل 250 شخصًا. وينكر جولن أي تورط. وهو حليف سابق للرئيس طيب أردوغان، ويعيش في منفى مفروض ذاتيا في بنسلفانيا منذ عام 1999.



وقال مسؤولون أمنيون إن مكتب المدعي العام في إقليم باليكسير الغربي أمر باحتجاز 74 شخصًا تم عزلهم جميعًا من قبل من قبل قوات الأمن ومن بينهم ستة رؤساء شرطة سابقين.



وقالت الأناضول إن المدعين العامين في مقاطعة غازي عنتاب الجنوبية الشرقية أمروا باحتجاز 33 شخصا بينهم 24 من أفراد قوات الأمن في الخدمة الفعلية. وقالت إنه في مقاطعة بورصة الغربية، أمر المدعون باحتجاز 42 شخصًا، بينهم ستة جنود في الخدمة الفعلية.



اتهم أردوغان منذ سنوات أنصار جولن بإقامة "دولة موازية" من خلال اختراق الشرطة والقضاء والجيش ومؤسسات الدولة الأخرى.



ويذكر انه منذ محاولة الانقلاب، تم احتجاز حوالي 80.000 شخص في انتظار المحاكمة، وتم عزل أو تعليق حوالي 150.000 من موظفي الخدمة المدنية والعسكريين وغيرهم.



وانتقد الحلفاء الغربيون تركيا لحجم الحملة في حين دافعت أنقرة عن الإجراءات كرد فعل ضروري على التهديد الأمني.

