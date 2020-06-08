بعد حذف المواد غير المضافة.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 "المعدل"

ننشر لكم في السطور التالية جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد (المعدل)، وذلك بعد إعلان الدكتور طارق شوقي، خلال المؤتمر الصحفي لوزارة التربية والتعليم عن الإجراءات المتبعة لامتحانات المواد غير المضافة إلى المجموع.

وأكد وزير التربية والتعليم أنه سيتمكن الطلاب من امتحان مواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية "من المنزل" وضوابطها كالآتي: - يستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، وموعد التسليم متزامن مع موعد امتحان يوم الأحد 12 يوليو.

- يستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وموعد التسليم متزامن مع موعد امتحان يوم 21 يوليو.



وإليكم في السطور التالية موعد امتحان المواد الأساسية داخل الجدولن لطلاب الثانوية العاميةن حيث ستبدأ امتحانات الثانوية العامة من يوم الاحد الموافق 21 يونيو وتنتهي يوم الثلاثاء 21 يوليو، وبالتوفيق لجميع الطلاب:





جدول امتحانات الثانوية العامة 2020





- الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية





- الخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى





- الأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا





- الخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.





- الثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ





- الأحد 13 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا





- الثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية





- الأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس





- الثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.



