Advertisements

بعد حذف المواد غير المضافة.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 "المعدل"

الإثنين 08/يونيو/2020 - 09:19 ص
الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم
الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم
ننشر لكم في السطور التالية جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد (المعدل)، وذلك بعد إعلان الدكتور طارق شوقي، خلال المؤتمر الصحفي لوزارة التربية والتعليم عن الإجراءات المتبعة لامتحانات المواد غير المضافة إلى المجموع.

وأكد وزير التربية والتعليم أنه سيتمكن الطلاب من امتحان مواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية "من المنزل" وضوابطها كالآتي: 
 
- يستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، وموعد التسليم متزامن مع موعد امتحان يوم الأحد 12 يوليو. 

- يستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وموعد التسليم متزامن مع موعد امتحان يوم 21 يوليو. 

وإليكم في السطور التالية موعد امتحان المواد الأساسية داخل الجدولن لطلاب الثانوية العاميةن حيث ستبدأ امتحانات الثانوية العامة من يوم الاحد الموافق 21 يونيو وتنتهي يوم الثلاثاء 21 يوليو، وبالتوفيق لجميع الطلاب:

جدول امتحانات الثانوية العامة 2020

- الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية

- الخميس 25 يونيو  اختبار اللغة الأجنبية الأولى

- الأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا

- الخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء  والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.

- الثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء  والتاريخ

- الأحد 13 يوليو المقبل اختبار الكيمياء  والجغرافيا

- الثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية

- الأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس

- الثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

حصلت "الفجر" على جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد (المعدل)، وذلك بعد إعلان الدكتور طارق شوقي اليوم خلال المؤتمر الصحفي لوزارة التربية والتعليم عن الإجراءات المتبعة لامتحانات المواد غير المضافة إلى المجموع، حيث ستكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية "من المنزل" وضوابطها كالآتي: 
 
- يستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، وموعد التسليم متزامن مع موعد امتحان يوم الأحد 12 يوليو. 
Advertisements

- يستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وموعد التسليم متزامن مع موعد امتحان يوم 21 يوليو. 

وتستعرض "الفجر"، أبرز ما جاء في مؤتمر وزير التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة وقرارات الوزارة للحفاظ على الطلاب وحمايتهم بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الذي ينتشر في العالم بأكمله.

- توفير منصة لبث مراجعات ليلة امتحان لطلاب الثانوية العامة.
- الغاء المواد غير المضافة للمجموع من جدول الثانوية واستبدالها بامتحانات منزلية؟
- ممنوع دخول اللجنة بـ4 أشياء وهم "الأجهزة الإلكترونية، الهاتف المحمول، الكتب، والسماعات".
- توفير 7 ملايين جوانتي للمعلمين والمقدرين لامتحانات الثانوية العامة.
- امتحن وأنت مطمئن.. إحنا بنحمي ولادنا وبلادنا.
- منع التجمعات سواء للطلاب أو الأهالي أمام اللجان عقب انتهاء الامتحان.
- أي طالب حراراته عالية ستنقله الإسعاف ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
- أي طالب موجود بمنطقة يوجد بها حجر صحي سيمنع من دخول الامتحانات ويدخل الدور الثاني.
- كل لجنة سيكون فيها مسؤول صحي ستوفره وزارة الصحة.
- من يسمح له خوض الدور الثاني ورسب فى بعض المواد سيدخل دور آخر ولكن سيكون لمن طبق عليه الأسباب القهرية.
- تعقيم أوراق الامتحانات والصناديق بالتعاون مع وزارة الداخلية.
- يوجد لجان على مستوى المحافظات تتابع الامتحانات وعدد اللجان حوالي 56 ألف و600 لجنة.
- عدد الطلاب 653 ألف ومعهم أعداد كبيرة من المشرفين فضلًا عن الكنترول والتقدير. 
- تعقيم لجان الثانوية العامة سيكون أقوى تعقيم على مستوى مصر.
- توفير 33 مليون كمامة وأيضًا غطاء أحذية و17 ألف كاشف حراري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جدول معدل جدول امتحانات الثانوية العامة المعدل جدول امتحانات الثانوية العامة امتحانات الصف الثالث الثانوي الثانوية العامة

أخبار تهمك

بعد "سلام من السعودية".. أديب يقترح تطبيق الفكرة في مصر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

"مكلتش بقالي يومين".. سيدة يتخلى عنها زوجها لإصابتها بكورونا ويخبر أهل القرية

منذ حوالي 4 ساعات

بدون كمامات.. حسن شاكوش يحتفل بخطوبتة

منذ حوالي 11 ساعة

أسامة كمال يفتح النار على المستشفيات الخاصة ومستغلي أزمة كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

مستشار رئيس الجمهورية: إنتاج لقاح ضد كورونا في سبتمبر المقبل (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إصابة ابن فنانة مصرية شهيرة بـ"كورونا"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل من اللجنة العلمية لكورونا لفاقدي حاستي الشم والتذوق (فيديو)

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد "المعدل"

منذ حوالي 16 ساعة

عمرو أديب يكشف آخر تفاصيل الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ ثلث ساعة

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ يوم

عاجل من المحكمة بشأن دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. إنتاج "دواء" لعلاج فيروس كورونا رسميا في هذه الدولة أغسطس المقبل

منذ حوالي 14 ساعة

"الصحة" تكشف عن استراتيجية جديدة في مواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل إصابة كريم قاسم بـ"كورونا"

منذ يوم

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

لطلاب القسم العلمي.. جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2019

لطلاب القسم الأدبي.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2019

باليوم والتاريخ وأسماء المواد.. جدول امتحانات الثانوية العامة للقسم العلمي والأدبي

بداية من اليوم وحتى 3 يوليو.. تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2019

الثانوية العامة 2019.. جدول الامتحانات وموعد كل مادة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 مصر | ننشر جدول الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام 2020/2019 (التصور النهائي) وزارة التربية والتعليم

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:19 ص

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا

01:03 ص

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

08:43 ص

عاجل من اللجنة العلمية لكورونا لفاقدي حاستي الشم والتذوق (فيديو)

07:27 ص

بعد "سلام من السعودية".. أديب يقترح تطبيق الفكرة في مصر (فيديو)

06:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين