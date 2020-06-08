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رقم صادم لعدد كبار السن في عام 2100

الإثنين 08/يونيو/2020 - 08:49 ص
بوابة الفجر
الفجر
صرح الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، بأن هناك توقعات بوصول نسبة كبار السن ممن هم 65 سنة أو أكثر إلى أكثر من 15% من عدد سكان مصر بحلول عام 2100، وهذا بلا شك يحتاج إلى مزيد من الرعاية الصحية والاجتماعية والمالية.

وأكد بأن عدد سكان هذه الشريحة بلغ 5.5 مليون نسمة بنسبة 5.4% من السكان خلال العام الجاري 2020، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 7.9 مليون نسمة بنسبة 6.6% من السكان عام 2030، ويصل إلى 11 مليون بحلول عام 2040 بنسبة 7.9%، و15.9 مليون بحلول 2050 بنسبة 10.2% من عدد السكان.

كما أنه من المتوقع أن يصل عدد سكان هذه الشريحة من السكان في عام 2070 إلى 22.7 مليون نسمة بنسبة 12.3% من السكان، و33 مليون نسمة بنسبة 15.3% من السكان عام 2100.

آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 34079 حالة من ضمنهم 8961 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1237 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"

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