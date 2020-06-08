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مصرع أسرة مكونة من 7 أشخاص على طريق السويس (صور)

الإثنين 08/يونيو/2020 - 04:25 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
حصلت "الفجر"، على صور لأسرة مكونة من 7 أشخاص لقيت مصرعها إثر اصطدام سيارتهم الملاكي بحاجز خرساني بطريق السويس.

وتعود بداية الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة الشروق يفيد بوقوع اصطدام سيارة ملاكي بأحد الحواجز الخرسانية بطريق القاهرة-السويس، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ.

وتبين وفاة 7 أشخاص، جميعهم من أسرة واحده وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل جثامين المتوفين للمستشفى، كما تم الدفع بالأوناش لرفع حطام الحادث لتسهيل الحركة المرورية، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

تجديد حبس تاجر ملابس وشقيقه بتهمة إصابة فردي شرطة بالموسكي

وجدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأحد، تجديد حبس تاجر ملابس وشقيقه بتهمة إصابة فردي شرطة من قوة قسم شرطة الموسكي بأعيرة نارية، في أثناء القبض عليهم عقب هروبهم، من جريمة قتل بأسيوط، وطلبت تحريات المباحث.

وبدأت الواقعة في أثناء مرور قوة أمنية وردت إليها معلومات تُفيد بتردد بعض الأشخاص من غير العاملين بذات المنطقة على أحد المحلات تحت الإنشاء.

وباستبيان الأمر تلاحظ لهم فتح أحد المحال وفي أثناء ذلك فوجئا بإطلاق أعيرة نارية من داخل المحل تجاههما نتج عنها إصابة اثنين من رجال الشرطة وعقب ذلك قام شخصان بالخروج من داخل المحل، وقيام أحدهما بإطلاق عدة أعيرة نارية في الهواء لتمكينهما من الهرب.

وبتتبع خط سير هروب المتهمان تم ضبطهما وتبين أنهما كلٍ من تاجر ملابس وصاحب المحل "تحت الإنشاء" محل الواقعة وبحوزته (طبنجة "مرخصة له" و13 طلقة لذات العيار)، "شقيق الأول"شريك بذات المحل ومقيم بذات العنوان.

وعُثر بمحل الواقعة على 2 ظرف فارغ لذات العيار، بمواجهتهما أقرا بسابقة حدوث مشاجرة بينهما وبين آخرين بأصل بلدتهما مركز الفتح أسيوط منذ نحو خمسة أيام نتج عنها وفاة أحد الأشخاص قاما على إثرها بترك بلدتهما والإختباء داخل المحل ملكهما خشية الثآر منهما، وأثناء سيرهما بالمنطقة محل الواقعة شاهدا بعض أهلية المتوفى فقاما بالعودة إلى المحل للإختباء بداخله وحال قدوم القوة الأمنية قام الأول بإطلاق أعيرة نارية تجاههما ظنًا منه أنهما من ذوى أهلية المتوفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مصرع أسرة مكونة من 7 أشخاص على طريق السويس (صور)
مصرع أسرة مكونة من 7 أشخاص على طريق السويس (صور)
مصرع أسرة مكونة من 7 أشخاص على طريق السويس (صور)
مصرع أسرة مكونة من 7 أشخاص على طريق السويس (صور)

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